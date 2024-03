Vinschgau: Wieder Glasfaserleitung beschädigt

Laas – Am heutigen Mittwoch gibt es im Vinschgau erneut Probleme mit dem Internet. Bereits am Dienstag kam es zu Ausfällen des Internets sowie des Zugverkehrs, weil bei Baggerarbeiten in Laas die Glasfaserleitung beschädigt wurde.

In der vergangenen Nacht soll das Gleiche schon wieder passiert sein. Medienberichten zufolge ist noch unklar, welche Dienste dieses Mal betroffen sind. Laut Infanet sollen die Schäden aber bis 18.00 Uhr behoben sein.