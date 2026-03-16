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Stahlkonzern liefert etwa Schienen und Weichenteile nach Deutschland

voestalpine erhält Aufträge aus Deutschland und der Schweiz

Montag, 16. März 2026 | 11:55 Uhr
Stahlkonzern liefert etwa Schienen und Weichenteile nach Deutschland
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
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Von: apa

Der Stahlkonzern voestalpine hat zwei Aufträge in Deutschland und der Schweiz an Land gezogen. Der Geschäftsbereich voestalpine Railway Systems bedient die Deutsche Bahn und die Schweizerische Bundesbahnen mit Lieferungen im Gesamtwert von 500 Mio. Euro. In Deutschland stellt der Konzern unter anderem Schienen und Weichenkomponenten bereit, in der Schweiz geht es um die Digitalisierung des Streckennetzes, wie die voestalpine am Montag in einer Aussendung mitteilte.

In Deutschland sollen heuer insgesamt mehr als 23 Mrd. Euro in die Modernisierung der Bahninfrastruktur investiert werden. Schienen und Weichenkomponenten der voestalpine kommen etwa beim Großumbau des Hauptbahnhofs Frankfurt und bei der Erneuerung der Hochleistungskorridore wie Hamburg-Berlin zum Einsatz. Weiters ist der Geschäftsbereich für Service-, Schulungs- und Instandhaltungsleistungen verantwortlich.

Mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) hat die voestalpine aktuell einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren unterzeichnet. Dabei geht es um die weitere Digitalisierung des Streckennetzes. So werden etwa Achsenzählsysteme geliefert. Diese zeigen an, ob ein Gleisabschnitt frei oder belegt ist. Darüber hinaus wurde ein Servicevertrag für ein Wartungs- und Diagnosesystem sowie für Cybersecurity-Lösungen abgeschlossen.

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