Volksbank: Auch 2022 steigen Nettoergebnis und Dividende

Bozen – Der Verwaltungsrat hat heute die Ergebnisse der Jahresbilanz 2022 der Volksbank mit einem Nettogewinn von über 75 Mio. Euro, das entspricht 1,58 Euro pro Aktie, und einer Eigenkapitalrendite von 9,6 Prozent (RoTE) genehmigt. Das Nettovermögen steigt auf 846 Mio. Euro, das entspricht einem Buchwert von 17,7 Euro pro Aktie. Der Verwaltungsrat wird der Aktionärsversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 0,62 Euro vorschlagen.

Das Ergebnis der Volksbank für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt die hervorragende Entwicklung in allen wesentlichen Geschäftsbereichen, und zwar ohne außerordentliche Effekte. Die Ziele des Strategieplans „Sustainable 2023“ wurden damit bereits deutlich übertroffen.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

– Wachstum der Erträge des Kerngeschäfts um 15 Prozent auf über 310 Mio. Euro, dank eines signifikanten Zuwachses im Kommissionsgeschäft, das erstmals die 100 Mio. Euro überschreitet (+ sieben Prozent, insbesondere vorangetrieben durch das neue exzellente Angebot digitaler Dienste), sowie dank eines gestiegenen Zinsergebnisses um etwa 19 Prozent, das auf die positive Entwicklung des Kunden- und des Finanzgeschäfts zurückzuführen ist.

– Umsichtiges Risikomanagement, mit dem die Risikokosten um 58 Prozent auf 30 Basispunkte gesenkt werden konnten und der Nettoanteil der Problemkredite im Verhältnis zum Gesamtkreditportfolio (NPL-Ratio netto) um 15 Prozent auf 2,26 Prozent verringert wurde.

– Sorgfältiges Management der Kosten, die sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent reduzierten, trotz der Erhöhung der Personalkosten im Rahmen des Nationalen Kollektivvertrages und trotz Inflation, die sich insbesondere auf die Energiekosten und auf die Dienstleistungen von Dritten auswirkt. Die Cost-Income-Ratio (CIR, Aufwand-Ertrag-Relation) der Volksbank liegt bei 51 Prozent und ist im Spitzenfeld der italienischen Geschäftsbanken.

– Ausgezeichnete Ertragskraft mit einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von 9,6 Prozent, dem besten Ergebnis in der Geschichte der Bank. Der Verwaltungsrat wird der Hauptversammlung eine Dividende von 0,62 Euro pro Aktie vorschlagen, das entspricht einer Ausschüttungsquote (Dividend Payout Ratio) von 40 Prozent im Verhältnis zum Reingewinn von 1,58 Euro pro Aktie;

– Strategisch wichtige Rolle für das Territorium mit einem generierten Mehrwert von 216 Mio. Euro für das Einzugsgebiet (in Form von Löhnen, Sponsoring, Dividenden, lokalen Lieferanten und Gebühren) zusätzlich zu den 38 Mio. Euro an Steuern auf den Gewinn, sowie Maßnahmen zur Eindämmung des Anstiegs der Zinsbelastung bei Hypothekardarlehen von Familien.

“Die positive Entwicklung der Bank mit einem umsichtigen Risikomanagement und einer angemessenen, vorsichtigen Dividendenpolitik ermöglicht eine weitere Steigerung der Solidität der Bank, aufgrund welcher die Rating-Agenturen das Rating der Volksbank auf BB+ Stable angehoben haben”, heißt es vonseiten der Volksbank.

Das Nettovermögen der Volksbank wächst weiter auf 846 Mio. Euro, das Kernkapital (phased-in) überschreitet die aufsichtsrechtlichen Anforderungen um mehr als 360 Mio. Euro und erreicht eine Gesamtkapitalquote (TCR phased-in) von 16,7 Prozent.

Der Präsident Lukas Ladurner erklärt: „Die Ergebnisse der Volksbank für das Jahr 2022 zeigen weitere Verbesserungen sowohl bei der Steigerung der Erträge des Kerngeschäfts als auch bei der Eindämmung der Kosten und Risiken. Das ist das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen ich mich persönlich bedanken möchte für die Professionalität und das Engagement, mit dem sie unsere Kundenbeziehungen gestalten. Diese Spitzenleistung wird auch durch die verschiedenen Qualitätssiegel anerkannt, die der Volksbank im Laufe des Jahres verliehen wurden. Der weitere Anstieg des Nettoergebnisses, der ohne die außerordentlichen Bilanzposten des Jahres 2021 erzielt wurde, konsolidiert die Fähigkeit der Bank, eine gute Wertschöpfung für die Aktionäre zu generieren und erlaubt es dem Verwaltungsrat, der Hauptversammlung die bislang höchste Dividende in der Geschichte der Bank vorzuschlagen, nämlich 0,62 Euro pro Aktie.“

Generaldirektor Alberto Naef ergänzt: „Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir im Geschäftsjahr 2022 erzielt haben. Damit haben wir den im Strategieplan ‘Sustainable 2023’ vorgezeichneten Weg eingehalten und alle gesetzten Ziele sogar weit übertroffen. Es ist ein Rekordergebnis, was das Zins-/Dienstleistungsergebnis, die Nettokommissionen (die erstmalig die 100 Mio. Euro überschreiten), den Gewinn vor Steuern (ebenfalls zum ersten Mal über 100 Mio. Euro) und den Nettogewinn betrifft. Die Volksbank hat im europäischen Bankenvergleich eine hervorragende Solidität und Ertragskraft erlangt, indem sie sich schlagkräftig gezeigt hat und in der Lage war, relevante Szenarien zu antizipieren. Unsere Prioritäten verlagern sich nun auf die Bewältigung des makroökonomischen Umfelds – das uns vor große Herausforderungen stellt – und auf die weitere Geschäftsentwicklung durch organisches Wachstum und die Eröffnung neuer Filialen. Die guten Ergebnisse ermöglichen es uns auch, unsere Aktivitäten zur Unterstützung des Einzugsgebietes (in Form von 216 Mio. Euro für Sponsoring, Dividenden, Gebühren, lokale Lieferanten, Löhne) zu verstärken und als treibende Kraft für einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit zu wirken, nicht zuletzt dank der rund 1,5 Mrd. Euro an neu vergebenen Krediten für Familien und Unternehmen.“