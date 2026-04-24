Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Volksbank eröffnet renovierte Filiale in der Reschenstraße
Mehr Raum für Kundinnen und Kunden

Volksbank eröffnet renovierte Filiale in der Reschenstraße

Freitag, 24. April 2026 | 16:27 Uhr
Volksbank inaugurazione via Resia
Volksbank
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Gestern Nachmittag wurde die Volksbank Filiale in der Reschenstraße in Bozen feierlich eröffnet. Nach einer umfassenden Renovierung und Erweiterung präsentiert sich die Filiale nun mit modernen Räumlichkeiten und zeitgemäßer, energieeffizierter und nachhaltiger Ausstattung.

Durch den Kauf von zwei angrenzenden Lokalen konnte die Fläche deutlich erweitert werden. So entstanden neue, moderne und funktionale Räume, die optimale Voraussetzungen für ein persönlicheres und hochwertigeres Beratungserlebnis schaffen.

Die Volksbank unterstreicht damit ihre Verbundenheit mit der Provinz und ihre Bereitschaft, weiterhin in ihre physische Präsenz zu investieren, die als zentrales Element in der Beziehung zu Menschen, Familien und lokalen Unternehmen darstellt. Geleitet wird die Filiale von Fabio Baraldo, unterstützt durch die stellvertretende Filialleiterin Paola Laurenza sowie das Beraterteam Klaus Bernuzzi, Pasquale Loffreda, Aurora Carlo Paparella und Alex Carpino.

Die Filialen der Volksbank sind wichtige Bezugspunkte für den direkten Dialog und die individuelle Beratung. Ergänzend dazu setzt sie Volksbank auf ein Multi-Channel-Servicemodell, das Contact Center und digitale Kanäle miteinander verbindet.

„Mit dieser Renovierung stärken wir unsere Präsenz vor Ort und die Nähe zur Gemeinschaft. Diese Investitionen richten sich in erster Linie an unsere Kundinnen Kunden, denen wir eine hochprofessionelle und maßgeschneiderte Beratung bieten wollen“, so Stephan Theiner, Niederlassungsleiter Bozen/Meran der Volksbank.

„Die neue Filiale bringt uns näher zu unseren Kundinnen und Kunden“, fügt Fabio Baraldo, Leiter der Filiale in der Reschenstraße, hinzu. „Die größeren und modernen Räumlichkeiten ermöglichen es uns, einen noch effektiveren Beratungsservice anzubieten, der auf Kompetenz, Achtsamkeit und einem langfristig aufgebauten Vertrauensverhältnis basiert.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Kommentare
65
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Schon 18 Wölfe in Nationalpark in Abruzzen vergiftet
Kommentare
32
Schon 18 Wölfe in Nationalpark in Abruzzen vergiftet
Trauriger Vergleich am Stilfser Joch
Kommentare
28
Trauriger Vergleich am Stilfser Joch
Robin: “Hier läuft etwas schief”
Kommentare
28
Robin: “Hier läuft etwas schief”
Trentino-Südtirol: Strafzettel generieren Millionen
Kommentare
26
Trentino-Südtirol: Strafzettel generieren Millionen
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 