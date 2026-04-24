Volksbank eröffnet renovierte Filiale in der Reschenstraße

Von: mk

Bozen – Gestern Nachmittag wurde die Volksbank Filiale in der Reschenstraße in Bozen feierlich eröffnet. Nach einer umfassenden Renovierung und Erweiterung präsentiert sich die Filiale nun mit modernen Räumlichkeiten und zeitgemäßer, energieeffizierter und nachhaltiger Ausstattung.

Durch den Kauf von zwei angrenzenden Lokalen konnte die Fläche deutlich erweitert werden. So entstanden neue, moderne und funktionale Räume, die optimale Voraussetzungen für ein persönlicheres und hochwertigeres Beratungserlebnis schaffen.

Die Volksbank unterstreicht damit ihre Verbundenheit mit der Provinz und ihre Bereitschaft, weiterhin in ihre physische Präsenz zu investieren, die als zentrales Element in der Beziehung zu Menschen, Familien und lokalen Unternehmen darstellt. Geleitet wird die Filiale von Fabio Baraldo, unterstützt durch die stellvertretende Filialleiterin Paola Laurenza sowie das Beraterteam Klaus Bernuzzi, Pasquale Loffreda, Aurora Carlo Paparella und Alex Carpino.

Die Filialen der Volksbank sind wichtige Bezugspunkte für den direkten Dialog und die individuelle Beratung. Ergänzend dazu setzt sie Volksbank auf ein Multi-Channel-Servicemodell, das Contact Center und digitale Kanäle miteinander verbindet.

„Mit dieser Renovierung stärken wir unsere Präsenz vor Ort und die Nähe zur Gemeinschaft. Diese Investitionen richten sich in erster Linie an unsere Kundinnen Kunden, denen wir eine hochprofessionelle und maßgeschneiderte Beratung bieten wollen“, so Stephan Theiner, Niederlassungsleiter Bozen/Meran der Volksbank.

„Die neue Filiale bringt uns näher zu unseren Kundinnen und Kunden“, fügt Fabio Baraldo, Leiter der Filiale in der Reschenstraße, hinzu. „Die größeren und modernen Räumlichkeiten ermöglichen es uns, einen noch effektiveren Beratungsservice anzubieten, der auf Kompetenz, Achtsamkeit und einem langfristig aufgebauten Vertrauensverhältnis basiert.“