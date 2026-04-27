Von: luk

Bozen – Mit großer Beteiligung und klarer Zukunftsorientierung fand kürzlich die Vollversammlung des Vereins der Südtiroler Wanderleiter/Wanderführer in der „Salewa World“ in Bozen statt. Unter dem Vorsitz von Imma Morandell trafen sich zahlreiche Mitglieder zum jährlichen Austausch. Der Jahresrückblick der Präsidentin sowie die konstruktiven Diskussionen lieferten wichtige Impulse für die künftige Entwicklung des Vereins. Ein besonderer Höhepunkt waren die Präsentation des neuen Vereinslogos sowie die Vorstellung einer Buchkooperation zum Thema Familienwanderungen.

Rückblick auf ein intensives Vereinsjahr

Im Tätigkeitsbericht präsentierte die Vorsitzende gemeinsam mit dem Ausschuss einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

„Die Südtiroler Wanderleiter haben sich mittlerweile als feste Größe im touristischen Angebot des Landes etabliert. Tausende geführte Wanderungen, zahlreiche Weiterbildungen sowie enge Kooperationen mit Tourismusorganisationen unterstreichen die Professionalität des Berufsstandes“, erklärte Morandell.

Hervorgehoben wurde auch die gute Zusammenarbeit mit der Landesberufskammer der Berg- und Skiführer Südtirols, die das gesetzlich vorgesehene Sonderverzeichnis der Wanderleiter/Wanderführer Südtirols führt. “Während die Landesberufskammer für alle gesetzlichen Belange wie Lizenzen und Prüfungen zuständig ist, versteht sich der Verein als Plattform und Interessensvertretung der aktiven, im Sonderverzeichnis eingetragenen Wanderleiter. Mit inzwischen knapp 300 Mitgliedern vertritt der Verein einen großen Teil der im Sonderverzeichnis eingetragenen Wanderleiter und kann somit behaupten, die wohl wichtigste Interessensvertretung dieser Berufsgruppe zu sein“, so Morandell. Auch die kontinuierliche Weiterbildung, die wachsende Sichtbarkeit des geschützten Wanderführer-Labels sowie die einheitliche Berufsbekleidung werden als wichtige Qualitätsmerkmale des Berufsstandes hervorgehoben.

Buchpräsentation

Ein weiterer Programmpunkt war die Vorstellung einer Kooperation mit dem Verlagshaus Tappeiner. Ziel war es, gemeinsam mit Vereinsmitgliedern, die als Autoren fungierten, ein Wanderbuch zum Thema “familienfreundliche Hüttentouren” zu entwickeln. Der Fokus im Buch, liegt auf kindgerechten und erlebnisorientierten Wanderungen in Südtirol. Unter dem Titel „Hüttengaudi für die ganze Familie“ lädt das Buch Familien dazu ein, mit ihren Kindern in familienfreundlichen Hütten zu übernachten und mit einem Tipp für den nächsten Tag, weitere besondere Stunden in unserer Berg- und Naturwelt zu erleben.

Neues Vereinslogo vorgestellt

Das ursprüngliche Wanderführer-Logo wurde 2016 im Zuge der gesetzlichen Neuregelung an die Landesberufskammer der Berg- und Skiführer übergeben. So entstand das heute offiziell verwendete Logo für die im Sonderverzeichnis eingetragenen Wanderleiter in Südtirol. Dieses Logo bleibt ausschließlich diesem Personenkreis vorbehalten. “Nach dieser Logo-Übergabe verfügte der Verein der Südtiroler Wanderleiter über kein eigenes Logo mehr und arbeitete lediglich mit einem Schriftzug, der jedoch weder gestalterisch noch sprachlich ideal war“, erklärte Morandell. Aus diesen Gründen entstand der Wunsch nach einer eigenständigen visuellen Identität. Das neue Vereins-Logo, gestaltet von einer in Südtirol tätigen, deutschen Grafikerin, vereint die drei Landessprachen und stellt das Miteinander in den Mittelpunkt: ineinandergreifende Hände formen einen Berg und symbolisieren Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und die Verbundenheit mit der Bergwelt. Das Logo steht auch für die Botschaft, dass alle Mitglieder gemeinsam unterwegs sind und durch den Verein als starkes Ganzes auftreten.

Ausblick: Kooperationen, Sichtbarkeit und Qualität

Der Vorstand gab zudem einen Ausblick auf kommende Projekte. Im Mittelpunkt stehen die weitere Stärkung des Berufsbildes mit einer klaren Positionierung der Wanderleiter, verstärkte Kooperationen mit Tourismusorganisationen sowie gezielte Marketing- und Social-Media-Aktionen. Auch bestehende Partnerschaften mit Unternehmen wie Salewa, Leki und Luis Trenker wurden positiv hervorgehoben. Zudem konnte eine neue Kooperation mit der Firma Craft vorgestellt werden. Patrick Stuflesser, Ausschussmitglied und gewählter Vertreter der Wanderleiter in der Landesberufskammer der Berg- und Skiführer gab einen Ausblick auf die neuen, bereits in Kraft getretenen, nationalen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Tätigkeit auf Schnee, die in den kommenden Monaten auch in Südtirol umgesetzt werden sollen. Diese werden es den Wanderleitern ermöglichen, sofern sie über die gesetzlich vorgeschriebene Winterausbildung verfügen, u.a. auch Schneeschuhwanderungen zu führen.

Wortmeldungen und politische Appelle

Unter den Ehrengästen sprach unter anderem Bernhard Mock, Vizepräsident der Landesberufskammer der Berg- und Skiführer Südtirols, der das Engagement des Vereins ausdrücklich lobte. Auch er betonte ausdrücklich, die Bedeutung der anstehenden Anpassungen im Bereich der Wintertätigkeit. Weitere Wortmeldungen kamen u.a. von Stefan Rainer, der Oberalp Group und Michi Klemera, Geschäftsführer des Labels Luis Trenker. Beide unterstrichen die Professionalität der Wanderleiter als Botschafter Südtirols und die tolle Partnerschaft mit dem Verein. Abschließend wurde erneut ein Appell an die Politik gerichtet, die mittlerweile über 500 zertifizierten Wanderleiter/Wanderführer in Südtirol stärker anzuerkennen und das Landesgesetz an die aktuellen beruflichen und praktischen Anforderungen anzupassen, sowie die Tätigkeit abzusichern.