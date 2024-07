Von: luk

Bozen – Von der Kulturreise bis zum Nähkurs – vom Coachinglehrgang bis zur Rückengymnastik – vom Englischkurs bis zur Reisefotografie: Das Herbstprogramm der VHS Südtirol bietet Weiterbildung für alle Interessen und Lebensphasen in ganz Südtirol. Die neuen Kurse sind jetzt in der neuen Programmbroschüre veröffentlicht sowie auf www.vhs.it buchbar.

Mit dem neuen Herbstprogramm präsentiert die VHS Südtirol die komplette Vielfalt der Weiterbildung. Auf Reisen nach Umbrien und ins Friaul mit Dr. Leo Andergassen und Dr. Stefan Demetz sowie die Geschichte der Kunst im neuen Studium Generale dürfen sich Kulturinteressierte freuen. Sprachkurse bieten in Kombination mit kulinarischen Genüssen ein Lernerlebnis für alle Sinne. Rechtliches und Praktisches zur Pflege, Gesundheitsprävention durch TCM und die Kraft der Berührung sowie die Ausbildung zum Wassergymnastik-Trainer stehen im Bereich Gesundheit und Bewegung zur Auswahl. Kreative nähen ihr eigenes Dirndl, trommeln mit Jan Langer oder versuchen sich in der Gelliprint-Technik. Das breite Angebot der IVHS bietet Menschen mit und ohne Beeinträchtigung wieder vielfältige Bildungsmöglichkeiten und gibt Anlass für Treffen und Austausch.

Schwerpunkt Finanzbildung für Frauen

Unter den herbstlichen Highlights muss Gastreferentin Susan J. Moldenhauer hervorgehoben werden. Im Rahmen der Reihe „Frauen und Geld – Finanzbildung für Frauen“ wird die Karrierecoachin und Autorin Frauen dazu inspirieren, mit Mut, Haltung und Selbstwert finanzielle und berufliche Ziele zu erreichen. „Mit dem Arbeitskreis Frauen in der Führung von Genossenschaften im Raiffeisenverband Südtirol wurde für dieses Angebot im Herbst ein wertvoller Partner gefunden. Gemeinsam möchten wir die Relevanz des Themas noch deutlicher unterstreichen und noch mehr Frauen ermutigen Finanzen und Vorsorge aktiv anzugehen,“ berichtet Barbara Pixner, Direktorin der VHS.

Lehrgänge für die berufliche Weiterbildung

Die berufliche Weiterbildung an der VHS überzeugt mit Lehrgangsangeboten zu Soft und Hard Skills: Coaching, Vereinsmanagement, HR-Management aber auch Künstliche Intelligenz im Onlinemarketing oder der Lehrgang zum IT-Administrator vermitteln Kompetenzen umfassend und praxisnah.

„Das neue Programm unterstreicht: Die VHS steht für persönliche und berufliche Entwicklung, vereint Lernfreude und Menschen aller Bildungsinteressen, Lebensphasen und Bildungsniveaus,“ ergänzt VHS-Präsidentin Angelika Mayr Fischnaller. „Durch die Zusammenarbeit mit den 26 Ortsstellen, den fast 600 Kursleitenden und den zahlreichen Teilnehmenden entsteht eine lebendige und aktive Gemeinschaft. Hier ist es unser Ziel und Auftrag den Austausch und das Miteinander zu fördern, um noch aktiver zum politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Leben beizutragen.“

Die Kursangebote der VHS finden in ganz Südtirol statt. Von Passeier bis Innichen ist die VHS aktiv und bietet Weiterbildungsmöglichkeiten und Treffpunkte vor Ort. Das Kursprogramm wird online und in der semestralen Programmbroschüre veröffentlicht, die nun an Haushalte, Bibliotheken, Raiffeisenkassen und weitere Verteilungspunkten versendet wird.