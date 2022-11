VSS unterstützt Kampagne Check Your X

Bozen – Vor Kurzem hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb die Sensibilisierungskampagne „Check Your X“ präsentiert. Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) ist offizieller Partner dieser Kampagne und appelliert an seine Mitgliedsvereine das Thema Männergesundheit und Vorsorge-Untersuchungen an die jungen Sportvereinsmitglieder weiterzugeben.

Im System Gesundheit ist Sport ohne Zweifel ein wichtiger, systemrelevanter Aspekt. Daher war es für den Verband der Sportvereine Südtirols klar, die Kampagne „Check Your X“ des Südtiroler Sanitätsbetriebes in gewohnter enger Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsvereinen ausdrücklich zu unterstützen. Über den Sport wollen wir möglichst viele männliche Jugendliche und junge Männer erreichen und für die so wichtige Thematik sensibilisieren.

Sport ist nämlich mehr als nur Training und Wettkampf. Als Sportorganisationen tragen wir alle Verantwortung für eine gute Gesamtentwicklung der jungen Menschen. In dieser Verantwortung sieht sich der VSS auch im Kontext der Sensibilisierungskampagne „Check Your X“ und ist deshalb gerne bereit diese mitzutragen. „Ich appelliere an unsere Mitgliedsvereine diese wertvolle Initiative aktiv mitzutragen. Ja, ich bin überzeugt, dass unsere Sportvereine dies im Interesse der vielen jungen Menschen in ihren Vereinen mit großer Verantwortung tun werden“, so VSS-Obmann Günther Andergassen.