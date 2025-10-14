Warner Bros lehnte erstes Übernahmeangebot von Paramount ab

Stellungnahmen von Warner Bros und Paramount lagen zunächst nicht vor

Von: APA/Reuters

Warner Bros Discovery hat einem Medienbericht zufolge ein erstes Übernahmeangebot von Paramount Skydance als zu niedrig zurückgewiesen. Warner Bros habe ein Offert von rund 20 Dollar je Aktie in den vergangenen Wochen abgelehnt, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Dem Bericht zufolge prüft Paramount nun mehrere Optionen

Dazu zählten eine Erhöhung des Angebots, ein direkter Appell an die Aktionäre oder die Sicherung zusätzlicher Unterstützung durch einen Finanzpartner. Stellungnahmen von Warner Bros und Paramount lagen zunächst nicht vor.