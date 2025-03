Wartezeiten in Sanität: “Wer zahlt, wird bevorzugt”

Verbraucherschutzverein Robin übt Kritik am Gesundheitswesen

Von: luk

Bozen – Die Wartezeiten für Facharztvisiten und diagnostische Untersuchungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb (Sabes) sind weiterhin extrem lang. Laut aktuellen Erhebungen müssen Patienten teils mehrere Monate auf einen Termin warten – während Privatvisiten oft innerhalb weniger Tage verfügbar sind. Der Verbraucherschutzverein Robin spricht von einer „Zweiklassenmedizin“ und fordert Konsequenzen.

Besonders gravierend seien die Wartezeiten in der Dermatologie (bis zu 319 Tage), Gastroenterologie (bis zu 291 Tage) und Urologie (bis zu 175 Tage). Auch bei diagnostischen Leistungen wie einer Koloskopie (bis zu 303 Tage) oder einer CT-Untersuchung des Oberbauchs (bis zu 188 Tage) gebe es massive Verzögerungen. Zudem zeige der ministerielle Index, der die fristgerechte Vergabe von Terminen misst, in vielen Fachrichtungen alarmierende Defizite, so Robin.

Robin fordert daher eine konsequente Einhaltung der gesetzlichen Wartezeiten und eine transparente Berichterstattung über Fortschritte oder Rückschläge. Sollte sich die Situation nicht verbessern, müssten laut dem Verein die Verantwortlichen im Gesundheitsassessorat und im Sanitätsbetrieb ausgetauscht werden.

Die bisher ergriffenen Maßnahmen wie das Intramoenia-System, das Privatvisiten innerhalb des öffentlichen Sanitätsbetriebs ermöglicht, sowie das Rückvergütungssystem für private Arztbesuche seien laut Robin wirkungslos. Der Verein fordert daher eine Abschaffung dieser Praxis in kritischen Bereichen, um Chancengleichheit für alle Patienten zu gewährleisten.

Robin-Geschäftsführer Walther Andreaus kritisiert scharf: „Hier liegt ein systematisches Organisationsversagen vor. Patienten müssen monatelang auf notwendige Untersuchungen warten, während jene mit prall gefülltem Geldbeutel bevorzugt werden.“ Der Verein kündigt an, weiter Druck auf die Politik und die Gesundheitsverwaltung auszuüben, um eine funktionierende Gesundheitsversorgung für alle Südtiroler sicherzustellen.