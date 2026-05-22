Warum Weiterbildung systemrelevant ist

Von: mk

Bozen – Bei der Jahresversammlung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker im lvh im NOI Techpark, stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie bleibt eine Branche am Puls der Zeit, die sich ständig verändert?

Die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnikerinnen und -techniker im Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) beschäftigen sich längst nicht mehr nur mit Technik. Bei ihrer Jahresversammlung im NOI Techpark stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie bleibt eine Branche am Puls der Zeit, die sich ständig verändert?

Obmann Harald Kraler blickte auf ein intensives Jahr zurück. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die laufende Meisterausbildung der HLS-Technikerinnen und -Techniker.

13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichsten Bereichen – vom technischen Vertrieb bis zur Planung – absolvieren derzeit den Kurs. Auffallend dabei: Immer öfter entscheiden sich nicht nur Betriebsnachfolger, sondern auch Quereinsteiger und Fachkräfte bewusst für die Weiterbildung.

Geplant ist auch deswegen ein eigener Ausbildungsweg für Quereinsteiger in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum „Luis Zuegg“ in Meran. Die Botschaft der Branche ist eindeutig: Technische Weiterbildung ist heute keine Option mehr – sondern Voraussetzung, um mit der Entwicklung Schritt zu halten.