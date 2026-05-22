Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Warum Weiterbildung systemrelevant ist
Jahresversammlung der HLS-Techniker

Warum Weiterbildung systemrelevant ist

Freitag, 22. Mai 2026 | 11:15 Uhr
IMG_8682
lvh
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Bei der Jahresversammlung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker im lvh im NOI Techpark, stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie bleibt eine Branche am Puls der Zeit, die sich ständig verändert?

Die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnikerinnen und -techniker im Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) beschäftigen sich längst nicht mehr nur mit Technik. Bei ihrer Jahresversammlung im NOI Techpark stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie bleibt eine Branche am Puls der Zeit, die sich ständig verändert?

Obmann Harald Kraler blickte auf ein intensives Jahr zurück. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die laufende Meisterausbildung der HLS-Technikerinnen und -Techniker.

13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichsten Bereichen – vom technischen Vertrieb bis zur Planung – absolvieren derzeit den Kurs. Auffallend dabei: Immer öfter entscheiden sich nicht nur Betriebsnachfolger, sondern auch Quereinsteiger und Fachkräfte bewusst für die Weiterbildung.

Geplant ist auch deswegen ein eigener Ausbildungsweg für Quereinsteiger in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum „Luis Zuegg“ in Meran. Die Botschaft der Branche ist eindeutig: Technische Weiterbildung ist heute keine Option mehr – sondern Voraussetzung, um mit der Entwicklung Schritt zu halten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
In Südtirol droht Wasserknappheit
Kommentare
71
In Südtirol droht Wasserknappheit
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
66
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Kommentare
55
“Willkommen in Israel”: Ben-Gvir verspottet gefesselte Aktivisten der Gaza-Flottille
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
45
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Kommentare
35
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 