Wasser vom Brunnen statt Wasser aus der Plastikflasche

Brixen – In der Acquarena gehört das Wasser aus der Plastikflasche der Vergangenheit an. Im Brixner Schwimmbad werden die Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, das gute Leitungswasser zu trinken und die eigene Flasche zu befüllen.

„Warum Wasser in der Plastikflasche kaufen, wenn aus dem Wasserhahn quellfrisches und laufend geprüftes Wasser sprudelt“, fragt Karl Michaeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Brixen AG. Mit dem Neustart am vergangenen Samstag (22. Mai) will man in der Acquarena auch das Bewusstsein für den Verzicht auf Plastikflaschen schärfen.

„Denn auch kleine Veränderungen der Gewohnheit schonen die Umwelt“, sagt Karl Michaeler. Der Griff zum Wasser in der Plastikflasche mag praktisch sein, doch der ökologische Fußabdruck ist groß. Die Acquarena führt – genauso wie die gesamte Stadtwerke Brixen AG – die Nachhaltigkeit im Leitbild. Es ist ein konsequenter Schritt, dass es in der Acquarena kein Wasser in der Plastikflasche mehr zu kaufen gibt, nicht beim Shop und nicht an der Snackbar.

Noch vor dem Umkleidebereich empfängt ein Steinbrunnen die Gäste der Acquarena. Großflächige Grafiken rund um den Brunnen setzen hier das Trinkwasser in Szene. Im Innenbereich gibt es weitere drei Trinkwasserbrunnen, im Außenbereich sind es sechs. An allen zehn Brunnen ist die Refill-Plakette angebracht, die auch die rund fünfzig öffentlichen Trinkwasserbrunnen im Gemeindegebiet von Brixen kennzeichnet. „Im Übrigen“, sagt Franz Berretta, technischer Leiter der Stadtwerke Brixen AG, „fließt auch aus den Wasserhähnen im Toiletten- und Duschbereich reinstes Trinkwasser. Es ist ein Schatz, den wir in Brixen und Umgebung dank der Quellen im Schalderer Tal und am Ploseberg haben, und den die Stadtwerke Brixen AG für die Bevölkerung verwaltet.“

In der Acquarena ist das Mitführen von Glasflaschen aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, aber Alternativen gibt es zuhauf. Wer nicht selbst eine Flasche mitbringt, kann an der Kasse der Acquarena und im Shop die von Brixen Tourismus entwickelte Refill-Flasche aus Edelstahl erwerben.

Lidia Prader, Produktentwicklung Outdoor und Zuständige im Bereich Nachhaltigkeit, freut sich, dass mit der Acquarena ein Leitbetrieb der Gemeinde Brixen einen für viele sichtbaren Schritt für den Umweltschutz setzt: „Die Aktion Refill your bottle zieht ihre Kreise. Als erstes haben alle Gastbetriebe auf der Plose auf Einweg-Plastik verzichtet. Jetzt folgt mit der Acquarena eine der wichtigsten Freizeitstrukturen in Brixen. Ein bewusstes Zeichen, das sicherlich einen starken Anstoß für umweltbewusstes Handeln bei Einheimischen und Urlaubsgästen gibt.“