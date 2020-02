Wattturnier in Lana

Lana – Im Gasthof „Tennis“ in Lana fand jüngst ein Qualifikationsturnier des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ statt. Von den insgesamt 76 Spielerinnen und Spielern gingen Agnes Brugger aus Moos und Anton Pfitscher aus St. Martin in Passeier als Sieger hervor und sicherten sich somit einen Platz für die Teilnahme am großen Finale des Südtiroler Wattkönig am Samstag, 9. Mai, im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei FORST. Ausgetragen wurde das Turnier von der Ortsgruppe Lana des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei FORST und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

Bei den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen in den austragenden Gastbetrieben bzw. unter www.wattkoenig.it.