Wattturnier in Tisens ausgetragen

Tisens – Im Hotel „Schwarzer Adler“ in Tisens fand kürzlich ein weiteres Qualifikationsturnier des landesweiten Wattturniers Südtiroler Wattkönig statt. Monika und Bernhard Ungerer, beide aus Graun/Kurtatsch, entschieden das Turnier für sich. Die beiden sicherten sich somit die begehrten Karten für die Teilnahme am großen Finale am Samstag, 9. Mai, im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei FORST. Ausgetragen wurde das Turnier von der Ortsgruppe Tisens des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei FORST und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

Bei den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen in den austragenden Gastbetrieben bzw. unter www.wattkoenig.it.