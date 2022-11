Weil manche übertreiben: Gassi-Sackerl-Not in Meran

Meran – Um das Zusammenleben von Mensch und Tier in Meran zu verbessern, hat die Stadtverwaltung vor einigen Jahren mehr als 80 Tütenspender in zahlreichen Stadtteilen aufstellen lassen, um die Hundebesitzer dazu anzuhalten, die Stadt sauber zu halten, indem sie die Exkremente ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß entsorgen. Leider werden die Tüten nicht immer sparsam verwendet, so dass seit einigen Tagen die Spender leer sind, weil manche Leute bis zu zwanzig Tüten auf einmal entnehmen, ohne sie alle zu benutzen.

“Die Gassi-Sackerlspender – schreiben die Stadtwerke in einer Mitteilung – “sind ein Hilfsmittel für Hundebesitzer, die plötzlich ohne Tüte dastehen, und kein Ersatz für die Tüten, die jeder Hundebesitzer bzw. jede Hundebesitzerin dabei haben sollte. Der von den Stadtwerken gekaufte Jahresvorrat ging vorzeitig zur Neige. Die neue Lieferung wurde vor einigen Monaten bestellt, ist aber noch nicht eingetroffen. Die Säckchen sind inzwischen ausgegangen, weshalb sie seit ein paar Tagen nicht mehr an der Seite der Gassi-Eimer zu finden sind. Sobald der Nachschub eintrifft, werden die Spender wieder aufgefüllt”.

Die Stadtwerke Meran haben 2016 den Dienst der regelmäßigen Entleerung der Gassi-Mülleimer sowie der Instandhaltung der Hundekotbeutel-Spender übernommen.