Weiteres Wattturnier in Feldthurns abgehalten

Von: mk

Feldthurns –­ Kürzlich fand auf Initiative der „Tonig Bar“ in Feldthurns ein weiteres Vorausscheidungsturnier des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ statt. Die Sieger der Vorausscheidung, Hubert Niederstätter und Arnold Überbacher aus Lajen, sicherten sich die begehrten Finalkarten. Das Finale des „Südtiroler Wattkönigs“ findet am 9. Mai 2026 im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei FORST statt.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei FORST und des HGV. Das Tagblatt „Dolomiten“ ist Medienpartner. An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen unter www.wattkoenig.it bzw. in den austragenden Gastbetrieben.