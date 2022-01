welovebz: Wer hat den Porsche gewonnen?

Bozen – Wer hat nicht beim großen Gewinnspiel mitgemacht und insgeheim gehofft, den Porsche Macan zu gewinnen? Ob ihr etwas gewonnen habt, seht ihr auf www.welovebz.it

Die Verlosung

Mehr als vier Stunden dauerte die Endauslosung der 474 Gewinnerlose von A NEW CHRISTMAS CHANCE, dem ersten Weihnachtsgewinnspiel, an welchem die ganze Stadt Bozen beteiligt war. Am Mittwoch, den 12. Januar um 10.00 Uhr im Sitz der veranstaltenden Gesellschaft WELOVEBZ, in Anwesenheit der Präsidentin von WELOVEBZ, Carlotta Bonvicini, der Wirtschaftsstadträtin der Stadt Bozen, Johanna Ramoser, und des Vorstandsmitglieds von WELOVEBZ und Präsidenten des Bozner Verkehrsamtes, Roland Buratti. Unter den wachsamen Augen von Dr. Georg Tiefenbrunner der Handelskammer, der als Notar fungierte, wurden nach und nach die Lose gezogen, um einen der begehrten Preise zu gewinnen, beginnend mit dem Hauptpreis, dem Porsche Macan. Seit heute, Freitag, 14. Januar, sind alle Gewinnzahlen auf www.welovebz.it veröffentlicht. Die Liste ist auch im Informationsbüro des Verkehrsamtes in der Südtiroler Straße 60 erhältlich.

Wie und wo sind die Preise abzuholen. Die glücklichen Gewinner werden gebeten, sich ab Montag, dem 17. Januar, im Büro des Verkehrsamtes Bozen einzufinden. Gemäß den Bestimmungen müssen sie das Original des Gewinncoupons, eine beidseitige Fotokopie ihres gültigen Personalausweises und die ausgefüllte Gewinnannahmeerklärung (herunterzuladen unter www.welovebz.it) vorlegen.

Ein Projekt für Bozen. “Dank der sechs Wirtschaftsverbände, die das Projekt WELOVEBZ ins Leben gerufen haben, hat sich zum ersten Mal die gesamte Wirtschaft der Stadt zusammengefunden, um den Boznerinnen und Boznern ein Geschenk zu machen”, so die Präsidentin Carlotta Bonvicini. Die Organisation hat sehr gut funktioniert, da die Zahl der verteilten Lose enorm war. Bozen hat mit Enthusiasmus reagiert und das gibt uns einen großen Ansporn, über die nächsten Ausgaben nachzudenken und diese erste Erfahrung zu verbessern”.

Auch die Wirtschaftsstadträtin der Stadt Bozen, Johanna Ramoser, zeigte sich zufrieden mit dem Projekt: “Ich möchte dem WELOVEBZ und allen, die an der Durchführung dieses für die Wirtschaft der Stadt wichtigen Wettbewerbs mitgewirkt haben, danken. Die fünf Verbände und der Verkehrsamt Bozen haben gezeigt, dass man gemeinsam gute Ergebnisse erzielen kann. Dies ist sicherlich ein erster Schritt zu weiterem gemeinsamem Wachstume.

WELOVEBZ hat nicht nur an die Wirtschaft der Stadt gedacht. Alle nicht in Anspruch genommenen oder nicht vergebenen Preise, außer denen, die abgelehnt wurden, gehen an den Verein FRAUEN HELFEN FRAUEN.