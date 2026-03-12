Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > WhatsApp bald auch für Kinder ab 10 – unter Elternkontrolle
WhatsApp bald auch für Kinder ab 10 – unter Elternkontrolle

Donnerstag, 12. März 2026 | 11:44 Uhr
APA/APA/dpa-tmn/Fabian Sommer
Von: APA/dpa

Normalerweise ist WhatsApp erst Jugendlichen ab 13 Jahren zugänglich. Nun hat Meta für den Messenger aber durch Eltern verwaltete Konten angekündigt, über die Erziehungsberechtigte WhatsApp auch schon für 10- bis 12-Jährige einrichten können.

Dabei ist die Nutzung auf Nachrichten und Anrufe beschränkt, Eltern haben diverse Kontrollmöglichkeiten, wie das Unternehmen mitteilt. Dazu zählt etwa die Entscheidung, wer mit dem Kind in Kontakt treten und welchen Gruppen das Kind beitreten darf.

Kontroll- und Datenschutz-Zugriff ist per PIN abgesichert

Darüber hinaus können Eltern Nachrichtenanfragen von unbekannten Kontakten prüfen und die Datenschutz-Einstellungen des Kontos verwalten. Der Zugriff auf die neuen Kontrolloptionen und auf die Datenschutz-Einstellungen ist durch eine PIN gesichert, den die Eltern bei der Einrichtung des Kinder-Kontos erhalten.

Die neue Funktion soll in den kommenden Monaten schrittweise über App-Updates eingeführt werden – sowohl für Android als auch für iOS. Das genaue Prozedere der Einrichtung ist bereits jetzt auf den WhatsApp-Hilfeseiten nachzulesen.

