Wie geht Klimaschutz im Tourismus?

Bozen – Der Tourismus spielt eine zentrale Rolle im Umgang mit der Klimakrise. Einerseits leiden viele Reiseziele bereits unter klimatischen Veränderungen, andererseits heizt die Branche mit steigenden CO₂-Emissionen den Wandel selbst mit an. Auch in Südtirol machen steigende Gästezahlen, intensive Mobilität und hohe Anforderungen an Infrastruktur und Ressourcen einen nachhaltigen Umgang mit Umwelt und Klima immer dringlicher. Wie klimafreundlicher Tourismus gelingen kann, ist Forschungsschwerpunkt der international renommierten Klima- und Nachhaltigkeitsforscherin Helga Weisz, die am 22. Mai am Forschungszentrum Eurac Research einen Vortrag hält. Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr.

Weisz ist Professorin für Industrielle Ökologie und Klimawandel an der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeitet gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft an der Etablierung des Deutschen Klimafonds Tourismus.

In ihrem Vortrag zeigt sie mögliche Wege für einen nachhaltigen Tourismus auf. Zugleich macht sie aber auch deutlich, welche vermeintlichen Lösungen sich als kontraproduktiv für die Bewältigung der Klimakrise erweisen könnten.

Im Anschluss an den Vortrag findet eine Podiumsdiskussion mit lokalen Akteurinnen und Akteuren aus der Tourismusbranche statt, um konkrete Lehren und Handlungsansätze, aber auch Herausforderungen und Schwierigkeiten für den Südtiroler Kontext zu diskutieren. Der Vortrag lädt alle Interessierten – aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft – dazu ein, über die Zukunft des Tourismus in Zeiten des Klimawandels nachzudenken, und miteinander ins Gespräch zu kommen.