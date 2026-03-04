Wifo-Chef Felbermayr wird Wirtschaftsweiser in Deutschland

Von: APA/Reuters

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr rückt in Deutschland in den Rat der Wirtschaftsweisen, einem Beratergremium der Bundesregierung in Berlin, auf. Auf Vorschlag von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beschloss das Bundeskabinett (Ministerrat) am Mittwoch, dem Bundespräsidenten die Berufung Felbermayrs vorzuschlagen. Felbermayr tritt im Oktober 2026 auch seine zweite Funktionsperiode als Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (Wifo) an.

“Die Berufung in den renommierten und traditionsreichen Sachverständigenrat ist eine große Ehre – nicht zuletzt, weil Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt eine zentrale Rolle in Europa und darüber hinaus spielt”, so Gabriel Felbermayr in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Der frühere Chef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) soll als deutscher Wirtschaftsweiser Nachfolger von Ulrike Malmendier im Sachverständigenrat werden.

Analytische Tiefe attestiert

Mit ihm gewinne der Sachverständigenrat einen ausgewiesenen Experten für Handelspolitik, Geoökonomie und Europäische Integration, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Seine analytische Tiefe und internationale Erfahrung seien gerade in der aktuellen geopolitischen Lage von besonderer Bedeutung für die Arbeit des Sachverständigenrates. Der gebürtige Oberösterreicher ist bereits im Wissenschaftlichen Beirat des deutschen Wirtschaftsministeriums tätig.

“Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung steht seit jeher für exzellente ökonomische Expertise und eine starke internationale Vernetzung”, so Felbermayr. “Gerade in Zeiten globaler Umbrüche ist es entscheidend, über nationale Grenzen hinauszublicken, europäische Zusammenhänge mitzudenken und evidenzbasierte Lösungen für nachhaltiges Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Zusammenhalt zu entwickeln. Diesem Anspruch werde ich mich auch im Sachverständigenrat mit voller Überzeugung widmen”, so der Wifo-Direktor.

Der im Juni 1976 in Steyr geborene Felbermayr hat mehrere berufliche und akademische Stationen in Deutschland und Österreich absolviert. Von 2010 bis 2019 leitete er das Ifo-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München, bevor er zum IfW und später zum Wifo wechselte.