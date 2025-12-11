Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Wildbachverbauung erhöht Hochwasserschutz im Öttenbach
Sarntal

Wildbachverbauung erhöht Hochwasserschutz im Öttenbach

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 10:12 Uhr
Öttenbach
LPA/Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord/Johannes Holzner
Von: luk

Sarntal – Der Öttenbach ist ein seitlicher Zubringer der Talfer, der östlich des Skigebietes Meran 2000 entspringt. Das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord in der Agentur für Bevölkerungsschutz arbeitet seit Jahren an der Verbesserung des Hochwasserschutzes im Öttenbach und der darunter befindlichen Handwerkerzone, fasst Amtsdirektor Philipp Walder zusammen.

Mit den im Oktober abgeschlossenen Arbeiten haben die Wildbacharbeiter den steilen Abschnitt im Oberlauf unterhalb der bestehenden Rückhaltesperre gesichert, da er sich in den vergangenen Jahren bedenklich stark eingetieft hatte.

Nach einem Projekt von Jan Kobald haben die Arbeiter mit Vorarbeiter Manuel Unterkalmsteiner fünf Konsolidierungssperren aus Zyklopensteinen mit Beton samt seitlichen Uferschutzmauern neu errichtet. Die Konsolidierungssperren sind etwa 15 bis 25 Meter breit, berichtet Bauleiter Johannes Holzner vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord. Außerdem haben die Arbeiter eine 700 Meter lange Zufahrtsstraße errichtet.

Die Arbeiter haben diese im Frühjahr begonnenen Bauwerke mit Oktober abgeschlossen. Das Projekt wurde mit Geldern des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR umgesetzt.

