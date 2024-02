Wildbachverbauung: Strukturverbesserungen am Reinbach in Mühlen

Die Wildbachverbauung arbeitet an der Strukturverbesserung am Reinbach in der Örtlichkeit Winkl in Mühlen in der Gemeinde Sand in Taufers. (Foto: LPA/Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost in der Agentur für Bevölkerungsschutz)

Mühlen in Taufers – Das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost hat mit Arbeiten zur morphologischen und ökologischen Aufwertung des Reinbachs in der Örtlichkeit Winkl in Mühlen in Taufers begonnen.

Die Gruppe der Wildbachverbauung mit Vorarbeiter Hubert Brugger arbeitet an der Strukturverbesserung im Reinbach in der Örtlichkeit Winkl in Mühlen in der Gemeinde Sand in Taufers, berichtet Projektant und Bauleiter Thomas Gamper. Die Kosten von 200.000 Euro trägt dabei der Energiedienstleister Alperia als Umweltmaßnahme für das Kraftwerk Mühlen.

Mit diesen Umweltgeldern wird die Strukturverbesserung am Reinbach in der Örtlichkeit Winkl auf einer Länge von 500 Metern finanziert. Durch das Einbringen von Holz- und Steinelementen wird das Bachbett morphologisch und ökologisch aufgewertet. Die Arbeiten erfolgen auf Parzellen des öffentlichen Wasserguts. Um das Bachbett so viel als möglich verbreitern zu können, war es notwendig, auch einzelne Bäume zu beseitigen.

Der Bautrupp hat mit den Arbeiten vor kurzem begonnen und wird sie voraussichtlich vor Ostern abschließen. Die Arbeiten erfolgen in Absprache mit der Forstbehörde und den Vertretern der Fischerei sowie den angrenzenden Grundbesitzern.