Willkommensfeier für neue Mitgliedsgenossenschaften

Bozen – Am Vorabend des Tages des Ehrenamtes lud der Raiffeisenverband Südtirol 23 Genossenschaften zu einer kleinen Willkommensfeier ein. Sie alle haben in den Jahren 2022-24 gegründet und sich bewusst für die Unternehmensform einer Genossenschaft entschieden. Der Grund dafür? „Eine Genossenschaft stellt mit Überzeugung das Wohl ihrer Mitglieder und nicht die Gewinnmaximierung des Einzelnen in den Mittelpunkt“, so Herbert Von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes. „Als Verband geht es uns um eine werteorientierte Unterstützung für unsere Mitglieder.“

Eine vielfältige Mischung an neuen Mitgliedern ist nunmehr Teil der Raiffeisen Genossenschaftswelt, darunter Weltläden, zwei Raiffeisen Stiftungen, verschiedene Wohnbau- und Sozialgenossenschaften, sowie Tourismus- und Energiegenossenschaften. Aber auch der bekannte Alpenverein und die Carsharing-Plattform alpsGo bereichern nunmehr den Raiffeisenverband. Im Rahmen der Willkommensfeier gab Florian Pedron, Leiter des Bereichs Strategie & Mitgliederbetreuung, einen Überblick über die Welt der Raiffeisen Genossenschaften und stellte die Rolle des Raiffeisenverbands Südtirol als Interessenvertretung, Revisionsorgan und Dienstleister für die nunmehr 355 Mitglieder vor.

Der Verband unterstützt seine Mitglieder in rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Fragen und legt besonderen Wert auf die Förderung der eigenen Mitglieder. „Unsere Genossenschaften sind mehr als wirtschaftliche Einheiten – sie sind ein lebendiger Ausdruck von Gemeinschaft und sozialer Verantwortung, die den Zusammenhalt in Südtirol stärkt“, so Obmann Herbert Von Leon. „Es ist das oberste Ziel des Raiffeisenverbandes, seine Mitglieder dabei bestmöglich zu unterstützen und ihnen, wo es geht, den Rücken freizuhalten. Daher auch die Betonung auf Ratgeber und eine Interessenvertretung, die dem einzelnen so nicht möglich wäre.“

Florian Pedron gab den neuen Mitgliedern einen Überblick über die Vielfalt der Sektoren, die im Raiffeisenverband beheimatet sind. Von der größten Raiffeisenkasse über die landwirtschaftlichen Genossenschaften, Energiegenossenschaften, Dienstleistungsgenossenschaften bis hin zu den Sozialgenossenschaften und Körperschaften des Dritten Sektors erstreckt sich das breite Spektrum. „In Südtirol kommen wir täglich von frühmorgens bis spätabends unbewusst in Kontakt mit Raiffeisen Genossenschaften“, erläuterte er. „Von der Milch beim Frühstück, der Kleinkindbetreuung, dem gesunden Apfelsnack, der Bankbehebung, der Wohnbaugenossenschaft oder der Pflege von Seniorinnen und Senioren. Wir als Verband arbeiten stets daran, Mehrwert und Synergien durch Vernetzung unserer Mitglieder zu schaffen, um deren Innovationskraft und Zusammenarbeit zu fördern.“ Und die gestrige Begrüßungsveranstaltung war ein Baustein der Aufnahme in die Gemeinschaft der Raiffeisen Genossenschaften.

Neu gegründet wurden in den Jahren 2022-2024 folgende Genossenschaften:

Wohnbaugenossenschaft Moosglück, Lungomare Genossenschaft Sozialunternehmen KDS, Tourismusgenossenschaft Natz-Schabs, Hofburg Brixen: Diözesanmuseum und Diözesanarchiv, Wohnbaugenossenschaft Lahn, Wohnbaugenossenschaft Untermais, Wassergenossenschaft St. Peter Lajen, Il Cerchio – Der Kreis Società cooperativa sociale, Organisation für eine solidarische Welt – Sozialgenossenschaft, Wohnbaugenossenschaft Bundschen, Wohnbaugenossenschaft Montal, Tourismusgenossenschaft Naturns, Wohnbaugenossenschaft Sand in Taufers, Wohnbaugenossenschaft Waldweg, ALPSGO GmbH, Raiffeisen Lana Stiftung, Raiffeisen Ulten-St. Pankraz-Laurein Stiftung, SOVI – Sozialgenossenschaft Vinschgau, Sozialgenossenschaft Weltladen Schlern, Sozialgenossenschaft Eine Welt Laden Sterzing O.N.L.U.S., Alpenverein Südtirol, Energiegenossenschaft Pfunders, SEV Genossenschaft.