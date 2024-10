Winterzauber 2024: Die neuen Stars unter den Weihnachtsmärkten

Von: mk

Weihnachten 2024 steht vor der Tür, und dieses Jahr bereichern einige neue Weihnachtsmärkte die DACH-Region mit ihrem vielfältigen Angebot an traditionellen Angeboten und Köstlichkeiten. Glühwein und handgefertigter Weihnachtsschmuck treffen auf beeindruckende Lichtinstallationen und innovative Erlebnisse.

Ein besonderes Highlight unter den neuen Märkten ist der Winterzauber im Schlosspark Tüßling, der vom 21. November 2024 bis 6. Januar 2025 erstmals seine Tore öffnet. Bei einem Spaziergang durch den Schlosspark können die Besucher über 200 aufwendige Lichtinstallationen und innovative Videomapping-Shows bewundern.

2024 wird auch das weihnachtliche Berlin um eine neue Attraktion erweitert: Der Wintertraum in Köpenick verspricht, festliche Stimmung in den gleichnamigen Berliner Stadtteil zu bringen. Neue Fahrgeschäfte und bekannten Verkaufsstände sorgen dafür, dass Groß und Klein im Dezember voll auf ihre Kosten kommen.

Besonderes Highlight sind auch die Christmas Garden Events, die an verschiedenen Orten in Deutschland und im europäischen Ausland stattfinden, darunter Stuttgart, Berlin, Dresden oder Hamburg Wer es exotischer möchte, kann auch in Barcelona, Paris oder Rom Weihnachten mal ganz anders genießen. Die Lichtshows unter freiem Himmel locken mit eindrucksvollen Inszenierungen und kreieren mit spektakulären Installationen eine neuartige weihnachtliche Atmosphäre.

Die diesjährigen Märkte bieten sowohl traditionelle Weihnachtsstimmung als auch innovative Attraktionen, die für jeden Besucher etwas parat haben. Wer 2024 die Weihnachtsmärkte der DACH-Region besucht, kann sich auf eine faszinierende Mischung aus Tradition und Innovation freuen.