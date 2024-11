Winterzauber in Südtirol: Die schönsten Weihnachtsmärkte

Von: Ivd

Bozen – Wenn die Tage kürzer werden und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Straßen zieht, verwandelt sich Südtirol in ein Paradies für Fans der kalten Jahreszeit. Bald öffnen die Weihnachtmärkte Südtirols wieder Tür und Tor. Wir zeigen euch, welchen Weihnachtsmärkten ihr abseits der großen Märkte in Bozen, Brixen und Meran in diesem Jahr unbedingt einen Besuch abstatten solltet – von romantischen Märkten mit Handwerk und Tradition bis hin zu aufregenden Live-Events für Klein und Groß.

Lichtspektakel in Algund

Das Gartendorf Algund bei Meran bietet nicht nur einen klassischen Christkindlmarkt am Kirchplatz, sondern auch innovative Erlebnisse wie das Lichterfest „Lumagica“ in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Erstmals öffnet das Schloss auch in den Wintermonaten seine Tore und lädt zu einem echten Highlight. Kulinarische Höhepunkte wie das traditionelle „Melchermuas“ oder das Gerstrisotto machen den Markt am Kirchplatz zu einem Genuss für alle Sinne. Kleine Gäste können sich als Bäcker versuchen oder den Eislaufplatz erkunden. Der Markt öffnet vom 29. November bis 1. Januar, mit variierenden Öffnungszeiten an Feiertagen.

20-jähriges Jubiläum beim Alpenadvent Sarntal

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens widmet der Alpenadvent Sarntal das diesjährige Thema dem „Christbaum“. Kinder aus Grund- und Mittelschulen gestalten den Schmuck für rund 20 Tannenbäume im Dorfzentrum. Neben traditionellen Ständen und regionaler Musik beeindrucken auch die lebenden Werkstätten, die das Handwerk der Region erlebbar machen. Der Markt öffnet an ausgewählten Wochenenden von Ende November bis zum 23. Dezember. Die Eröffnungsfeier findet am 29. November um 17.00 Uhr statt.

Mittelalter-Feeling beim Glurnser Advent

Vom 6. bis 8. Dezember verwandelt sich Glurns in eine zauberhafte Weihnachtswelt. Unter dem Motto „Licht, Düfte, Klänge“ schaffen über 20 Musikgruppen und Chöre eine romantische Kulisse. Der Markt beeindruckt mit 45 Ständen, die regionales Handwerk und Köstlichkeiten präsentieren, während Kinder bei Märchenerzählungen und Bastelaktionen in Weihnachtsstimmung kommen. Abseits von Hektik lädt der verkehrsfreie Stadtkern zu entspannten Stunden ein. Die Öffnungszeiten: 6. bis 8. Dezember, täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr.

Live-Show und Charity beim Slowkindlmarkt in Eppan

Am 14. Dezember lädt der Slowkindlmarkt im „Jump“ in Eppan zu einem besonderen Erlebnis ein. Live-Musik, Feuerjonglage und fantasievolle Installationen schaffen ein Weihnachtserlebnis der besonderen Art. Der Erlös des Marktes wird vollständig für wohltätige Zwecke gespendet, darunter „Kinderherz Südtirol“ und die Plattform für Alleinerziehende. Mit Handwerkskunst, Feuershows und kulinarischen Highlights wie handgebrautem Bier bietet der Markt eine einzigartige Mischung aus Unterhaltung und Besinnlichkeit. Geöffnet ist der Markt an diesem Tag von 14.00 Uhr am Samstag bis 1.00 Uhr am Sonntag.

Die Adventsmärkte in Südtirol sind mehr als nur ein vorweihnachtliches Vergnügen – sie verbinden Tradition, Genuss und Besinnlichkeit auf einzigartige Weise. Ob romantische Altstadt, stimmungsvolle Musik oder kreative Angebote für Groß und Klein – hier wird die Weihnachtszeit zu einem besonderen Erlebnis, das Herzen höherschlagen lässt.