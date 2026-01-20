Wo Ausbildung erlebbar wird

Von: luk

Meran – Die Landeshotelfachschule Kaiserhof präsentierte sich am Samstag, 17. Jänner 2026, beim Tag der offenen Tür als lebendiger Bildungs- und Erlebnisort. Von 9.00 bis 13.00 Uhr strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher – darunter Schülerinnen und Schüler, Eltern, Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus sowie Ehemalige – durch die historischen Räumlichkeiten der Schule, um sich ein umfassendes Bild von Ausbildung, Alltag und Zukunftschancen am Kaiserhof zu machen.

Im Zentrum des Vormittags stand die Vorstellung der unterschiedlichen Fachbereiche, die eindrucksvoll zeigten, wie breit und modern die Ausbildung an der Landeshotelfachschule aufgestellt ist. Neben klassischen Kompetenzen in Gastronomie und Hotellerie wurden innovative Projekte im Eventmanagement, Virtual-Reality-Anwendungen, Sprachförderung sowie fundierte Kenntnisse in Tourismusrecht vorgestellt. Auch gesellschaftlich relevante Themen wie Nachhaltigkeit, Gesundheit, Wohnen sowie die musikalische Vielfalt am Kaiserhof fanden großen Zuspruch und unterstrichen den ganzheitlichen Bildungsansatz der Schule.

Ein besonderes Highlight waren die regelmäßig stattfindenden Schulführungen, die im Halbstundentakt angeboten wurden. Dabei erhielten die Gäste Einblicke in Unterrichtsräume, Küchen, Servicebereiche, das Multimedialabor sowie weitere praxisorientierte Lernorte. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler standen dabei für Fragen zur Verfügung und vermittelten authentische Eindrücke aus dem Schulalltag.

Großen Anklang fand das vielfältige kulinarische Rahmenprogramm, das den hohen Praxisbezug der Ausbildung eindrucksvoll widerspiegelte. Beim Flambieren von Scampi und der fachgerechten Zubereitung von Tatar konnten Besucherinnen und Besucher den angehenden Fachkräften über die Schulter blicken. Kreativität und Präzision zeigten sich auch bei Latte Art sowie bei English Mocktail Creations, die besonders bei jüngeren Gästen auf Interesse stießen. Ergänzt wurde das Angebot durch Cheese and Drinks im Bistro sowie durch Weinverkostungen im Weinkeller, bei denen Aromatasting und Blindverkostungen Einblicke in sensorische Schulungsinhalte boten.

Kulinarische Höhepunkte lieferten zudem die Restaurants und die Patisserie, in denen zukünftige Chefs de cuisine ihre Fähigkeiten präsentierten. Die sorgfältig zubereiteten Kostproben machten deutlich, welch hohes handwerkliches Niveau bereits während der Ausbildung erreicht wird.

Neben Genuss und Information bot der Tag der offenen Tür auch Raum für Beratung und Begegnung. Lerncoaching-Angebote informierten über individuelle Fördermöglichkeiten, während ein Flohmarkt mit Tellern und Servicegegenständen aus dem Unterricht Einblicke in den praktischen Schulbetrieb gewährte. Führungen im Mädchenheim sowie ein Kleiderflohmarkt gegen freiwillige Spenden rundeten das vielfältige Programm ab. Auch Turnhalle und Schulbibliothek standen zur Besichtigung offen.

Der Tag der offenen Tür am Kaiserhof zeigte eindrucksvoll, dass die Schule weit mehr ist als ein Ausbildungsort für Gastronomie und Hotellerie. Sie versteht sich als moderner Bildungsraum, der Fachkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Zukunftsorientierung verbindet – und jungen Menschen solide Perspektiven für nationale und internationale Karrierewege eröffnet.