Wo ist Urlaub auf dem Bauernhof am schönsten?

Obertrum – Das österreichische, auf Urlaub am Bauernhof spezialisierte Portal www.bauernhofurlaub.info hat aus einer Auswahl von 2.500 Bauernhöfen 30 Höfe aus Österreich, Deutschland und Südtirol als “Top Hof” ausgezeichnet. Beliebtheit, Qualität und positive Gästeerlebnisse standen im Mittelpunkt der Bewertung. Die drei besten Bauernhöfe kommen aus Tirol, Südtirol und Salzburg.

Den ersten Platz belegte das Landgut Furtherwirt in Kirchdorf (Tirol), gefolgt vom Biohof Kofler in Rein in Taufers in Südtirol und dem Biohof Maurachgut in Bad Hofgastein (Salzburg). Von den 30 ausgezeichneten Höfen kommen 22 aus Österreich, sechs aus Deutschland und zwei aus Südtirol.

Die Urlaubsplattform bauernhofurlaub.info verzeichnete im vergangenen Jahr 250.000 Seitenaufrufe und mehr als 30.000 Kontaktvermittlungen zu Bauernhöfen.

Roland Bamberger, Gründer von bauernhofurlaub.info, freut sich über die erstmalige Verleihung der Auszeichnungen: “Ein Urlaubsbauernhof bietet mehr als nur eine Unterkunft. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, authentisches Landleben und die herzliche Gastfreundschaft zu erleben, frische Produkte zu genießen und sich inmitten der Natur zu erholen.”

Eine Auswertung der Suchanfragen hat außerdem ergeben, dass für viele Urlauber die aktive Mitarbeit auf dem Bauernhof an erster Stelle steht. Am beliebtesten sind Tätigkeiten wie Traktor fahren, Tiere füttern und versorgen, Hühnereier einsammeln und aktiv bei der Heu- oder Obst- und Gemüseernte mithelfen.

Top-Hof-Auszeichnungen für 2024

1. Familotel Landgut Furtherwirt, Kirchdorf (Tirol) – Zusatzauszeichnung: Top-Familien-Hof 2024

2. Biohof Kofler, Rein in Taufers (Südtirol)

3. Biohof Maurachgut, Bad Hofgastein (Salzburg)

4. Ferienwohnungen Perfeldhof, Hinterglemm (Salzburg)

5. Ferienhof Landerleben, Egg (Vorarlberg)

6. Ferienhof Hohe, Hiltpoltstein (Bayern)

7. Bio Bauernhof Braun, Hohentauern (Steiermark)

8. Ferienparadies Taxen, St. Veit im Pongau (Salzburg)

9. Mittersteghof, Filzmoos (Salzburg)

10. Der Oberbichlhof, St. Johann im Pongau (Salzburg)

Bauernhöfe mit Zusatzauszeichnungen:

Top-Familien-Hof 2024: Familotel Landgut Furtherwirt, Kirchdorf in Tirol (Tirol)

Top-Wohlfühl-Hof 2024: Bergbauernhof Irxner, Schladming (Steiermark)

Top-Aktiv-Hof 2024: Hauserhof, Bramberg am Wildkogel (Salzburg)

Das gesamte Ranking der Top 30 unter: www.bauernhofurlaub.info/award