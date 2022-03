Wohnbau-Schalterdienst: Vormerken online

Bozen – Die Abteilung Wohnungsbau informiert jährlich viele Bürgerinnen und Bürger über den Kauf, die Sanierung oder den Neubau der Erstwohnung. Künftig muss man sich dafür online vormerken.

Die Informationstätigkeit über bestehende Unterstützungsleistungen zum geförderten Wohnbau ist eine der Kerntätigkeiten der Abteilung Wohnungsbau. Im Schnitt melden sich täglich 70 Bürgerinnen und Bürger telefonisch und 25 per Mail in der zentralen Servicestelle der Abteilung, um einen Beratungs- oder Abgabetermin zu fixieren. Bisher musste man sich dafür direkt mit der Abteilung in Verbindung setzen, nun wird dies auf die Online-Anmeldung über myCivis umgestellt. Ab dem morgigen Dienstag, 15. März können interessierte Bürgerinnen und Bürger selbstständig ihren Termin für die allgemeine Beratung, für die Erstellung einer Simulation des eventuell zustehenden Beitrages oder für die Abgabe des Wohnbauförderungsgesuches online festlegen.

Dafür steigen Interessierte in den persönlichen Bereich des neuen Bürgernetzes https://my.civis.bz.it/ ein, entweder mit der digitalen Identität SPID, mithilfe der aktivierten Bürgerkarte oder der elektronischen Identitätskarte. Nach der Wahl des Wunschtermins erhält man eine Bestätigungsemail mit allen wichtigen Informationen zum Termin (Ort, Zeit, Buchungscode). Der Termin kann über diese Mail auch wieder storniert werden.

Erforderliche Unterlagen und Informationen

Für einen Beratungstermin benötigt es u.a. folgende Unterlagen: Einheitliche Erklärung des Einkommens und Vermögens (EEVE) der vergangenen zwei Jahre aller Familienmitglieder, Grundrisse des Förderobjektes, Grundriss eventueller weiterer Wohnungen im Eigentum/Miteigentum, eventuelle Vollmacht von Dritten, die nicht selbst anwesend sein können. Informationen dazu gibt es auf den Landeswebseiten zum Thema Geförderter Wohnbau, bei technischen Schwierigkeiten mit der Online-Anmeldung ist der Hilfebereich auf myCivis hilfreich.

