Zufrieden auch in Krisenzeiten

Lüsen – Bei der lvh-Ortsversammlung in Lüsen wurde vor kurzem das vergangene Jahr verabschiedet, Bilanz gezogen und mit positiver Erwartung in die Zukunft geblickt.

Der lvh-Ortsobmann aus Lüsen, Bernhard Kier, war es, der die Ortsversammlung in Lüsen Mitte Februar eröffnete. Er hielt Rückschau auf ein durchwachsenes Jahr und blickte dennoch optimistisch in die Zukunft, denn – im Vorjahr konnte nicht nur ein Zuwachs an Mitgliedern verbucht werden, sondern erneut ein Lüsner Junghandwerker, Simon Oberhauser, bei den EuroSkills in Graz glänzen. Bei der Ortsversammlung im Hotel Rosental in Lüsen war auch Bürgermeisterin Carmen Plaseller, lvh-Bezirksobmann Siegfried Unterweger und Landtagsabgeordneter Gert Lanz anwesend. Sie alle zogen Resümee und blieben positiv gesinnt, wohl wissend, dass es noch einige Hürden zu überwinden gibt.

Nachhaltigkeit aus Verantwortung.

„Nach wie vor gelten außergewöhnliche Rahmenbedingungen in der Wirtschaftswelt – und auch im Handwerk“, erklärt Siegfried Unterweger. Nichtsdestotrotz dürfen sich die Handwerker über eine gute Auftragslage freuen. In dieser schwierigen Zeit griff der lvh seinen Mitgliedern unter die Arme: Es wurden Informationsmaßnahmen ins Leben gerufen sowie finanzielle und allgemeine Unterstützung geboten. Unterweger wies zudem auf das Motto des heurigen Jahres hin: Nachhaltigkeit aus Verantwortung. „Alle Unternehmen sollen mit diesem Motto im Hinterkopf ihre Prozesse und Arbeitsweisen überdenken und hinterfragen, damit unsere Ressourcen auch künftig Bestand haben“, so Unterweger. Über die finanziellen Ressourcen sprach Patrick Eccel vom lvh-Bezirksbüro Brixen, der auf die wichtigsten Neuerungen im steuer- und arbeitsrechtlichen Bereich hinwies.