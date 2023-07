Zukunftswerkstatt Südtirol 2023: Führen im Generationenmix

Bozen – Die Auftaktveranstaltung der Eventreihe „Zukunftswerkstatt Südtirol 2023“ fand gestern bei den Unternehmen M.C. System und Boden Service in Bozen statt. Im Laufe des Abends wurden das Thema Generation Management ausgiebig diskutiert und die ersten Ergebnisse der neuen WIFO-Erhebung präsentiert.

„Der Arbeitskräftemangel und die zunehmende Abwanderung junger qualifizierter Arbeitskräfte aus Südtirol stellen die Unternehmen vor Schwierigkeiten bei der Personalsuche. Gleichzeitig ist es ungemein wichtig, dass die Führungspersonen in der Lage sind, mehrere Generationen im Betrieb erfolgreich zu leiten und zu motivieren“, erklärte Handelskammerpräsident Michl Ebner in seinen Grußworten.

„Junge Leute bringen frischen Wind und neue Ideen mit in den Berufsalltag. Langjährige Mitarbeiter/innen können hingegen auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Das generationsübergreifende Miteinander ist für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Betriebs von Vorteil“, sind sich Claudio Corrarati und Maurizio Lazzarini, Gründer der Firmen M.C. System und Boden Service einig.

Im Frühjahr 2023 hat das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen über 2.000 junge Südtiroler/innen im Alter von 15 bis 29 Jahren zu ihren Erwartungen an die Arbeitswelt befragt. Ein Hauptergebnis ist dabei, dass das Arbeitsklima, das Gehalt und die Beziehung zu den Vorgesetzen wichtige Elemente für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz sind.

In ihrem Vortrag griff Francesca Curi, Trainerin und Beraterin mit langjähriger Erfahrung, diese Punkte auf und vertiefte das Thema Generation Management. Sie betonte, dass die fachliche Expertise der Unternehmer/innen für das erfolgreiche Führen im Generationenmix nicht mehr ausreicht. Vielmehr müssen sie lernen, wie man mit den Gruppendynamiken umgeht und auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden eingeht.

Die nächsten Treffen der Veranstaltungsreihe Zukunftswerkstatt 2023 finden am heutigen Dienstag, den 4. Juli 2023 um 18.00 Uhr im Unternehmen IPRONA in Lana und am Mittwoch, den 19. Juli 2023 um 18.00 Uhr im Unternehmen Die Hofers in Bruneck statt. Die Teilnahme am Event ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.zukunftswerkstatt.bz.it erforderlich.