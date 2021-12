Zwei Fliegen mit einer Klappe

Betriebspraktikum in der Landesverwaltung mit Spracherwerb koppeln

Bozen – Oberschülerinnen und Oberschüler, die auf dem Bildungsweg “Schule-Arbeitswelt” ein Betriebspraktikum machen müssen, können dies auch in der Landesverwaltung durchlaufen.

Dabei können sie auch ihre Zweitsprachkenntnisse auffrischen. Das Landesamt für Weiterbildung hat im Rahmen der Kampagne #multilingual eine Liste der verschiedenen Landesämter erstellt, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, aufgrund ihrer Interessen und Sprachkompetenzen eine Auswahl zu treffen: Oberschülerinnen und Oberschüler können sich überlegen, welcher Bereich sie am meisten interessiert und ob sie als Arbeitssprache vorwiegend Italienisch oder Deutsch bevorzugen.

Über das Praktikum in der Landesverwaltung erhalten die Schülerinnen und Schüler somit nicht nur einen Einblick in die Arbeit in der Landesverwaltung, sondern sie trainieren gleichzeitig ihre Zweitsprache.