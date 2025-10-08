Zweifacher Triumph für die Biohofkäserei Hauser

Von: Ivd

Algund-Vellau – Die Hofkäserei Hauser aus Algund-Vellau feiert einen großen Erfolg bei der renommierten Käsemesse Caseus Italy 2025 in der Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (Padua). Bei der XXI. Ausgabe des internationalen Wettbewerbs konnte die Südtiroler Hofkäserei gleich zwei erste Plätze erringen und sich damit gegen hunderte Konkurrenten aus ganz Italien durchsetzen.

Sieg in der Kategorie Schnittkäse

Der Stolz der Hofkäserei, der Schnittkäse “Schipfl”, überzeugte die Fachjury: der Käse erhielt den ersten Platz in der Kategorie zwei bis sechs Monate gereifter Schnittkäse. Die Juroren würdigten damit die außergewöhnliche Qualität und das harmonische Aroma dieses traditionellen Käses, der aus bester Rohmilch der Vellauer Bergweiden hergestellt wird.

Gold auch für den Weichschimmelkäse

Als wäre dieser Erfolg nicht schon beeindruckend genug, setzte die Hofkäserei Hauser mit ihrem Camembert “Schneidige Wond” noch einen drauf: In der hart umkämpften Kategorie Weichschimmelkäse sicherte sich dieser cremige Genuss ebenfalls den ersten Platz. Der Name “Schneidige Wond”, eine Anspielung auf die steilen Hänge der Vellauer Almen, steht für die Verbindung von alpiner Tradition und handwerklicher Perfektion.

Qualität aus Leidenschaft

“Diese Auszeichnungen sind eine große Ehre für uns und bestätigen unsere tägliche Arbeit mit höchster Sorgfalt und Hingabe”, freut sich die Familie Tribus-Schuster. “Unsere Käse entstehen aus der Milch unserer acht eigenen Kühe, die auf den saftigen Bergwiesen rund um Vellau grasen. Diese Naturverbundenheit und das traditionelle Handwerk spiegeln sich im Geschmack wider.”