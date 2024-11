Zweite Sammelklage gegen Volksbank angekündigt

Von: luk

Bozen – Bis Ende Dezember wird die Südtiroler Volksbank mit einer zweiten Sammelklage konfrontiert, die zehntausende Aktionäre betrifft. Diese hatten im Jahr 2015 in Aktien der Bank investiert. Dies teilte das Komitee der Südtiroler Aktionäre unter der Leitung von Walther Andreaus mit.

Die neue Klage folgt auf die erste Sammelklage gegen die Volksbank, die als erste finanzbezogene Sammelklage in Italien überhaupt zugelassen wurde. In diesem Verfahren, an dem sich 645 Anleger beteiligen, wird das Urteil bis zum Sommer 2024 erwartet. Das zuständige Gericht in Venedig wird am 9. Januar 2025 nach einer Anhörung entscheiden, ob der Fall direkt zur Urteilsverkündung übergeht.

Für die zweite Sammelklage ist die entscheidende Anhörung zur Zulassung für Mai 2025 vor dem Gericht in Venedig angesetzt. Sollte die Klage zugelassen werden, könnten zehntausende Anleger ihre Rechte einfordern und auf die Rückzahlung ihrer Ersparnisse hoffen.

Das Komitee kündigte zudem an, ab Januar 2025 Informationsveranstaltungen mit seinen Anwälten abzuhalten, um die betroffenen Aktionäre über den weiteren Verlauf der neuen Sammelklage zu informieren.