Zweites FarmFood Festival war voller Erfolg

Meran – Auch heuer hieß es beim FarmFood Festival im Kurhaus von Meran wieder Verkosten, Kennenlernen und Genießen. Unter dem Motto „Das Beste von Südtirols Bauernhöfen“ präsentierten 50 Bäuerinnen und Bauern des Qualitätssiegels „Roter Hahn“ sich und ihre Produkte.

Mit 3.400 Besucherinnen und Besuchern wurden wieder alle Erwartungen übertroffen. Die Stars des Tages waren abermals die Direktvermarkter: „Diese Bäuerinnen und Bauern leisten Unglaubliches. Sie haben das Wissen, wie man die hochwertigsten Würste und Speck, den hochwertigsten Käse und Wein und die besten Pilze, Säfte, Aufstriche, Kräuter und viele weitere spannende Produkte herstellt. Dieses Wissen ist ein Schatz für Südtirol. Das Kurhaus ist genau die richtige Bühne, um diese Produkte und Betriebe mit den Einheimischen zu vernetzen und zu zelebrieren“, bedankte sich Hans J. Kienzl, der Leiter der Abteilung Marketing-Roter Hahn des Südtiroler Bauernbundes.

Ein besonderes Highlight der heurigen Ausgabe waren die fünf Südtiroler Spitzenköche und ihre Showküche zum Erleben und Genießen. Chris Oberhammer (Tilia*, Toblach), Manuel Ebner (Ansitz Rungghof, Eppan), Andrea Irsara (Gourmet Hotel Gran Ander, Badia), Robert Pernthaler (Jausenstation Moar, Villnöß) und Thomas Ortler (Flurin, Glurns) zauberten Gaumenfreuden aus den bäuerlichen Qualitätsprodukten. „Es geht darum, unsere Südtiroler Produkte den Konsumentinnen und Konsumenten näher zu bringen und auch der Gastronomie zu zeigen, welches Potential dahintersteckt. Genau diese bäuerlichen Produkte machen Südtirol so genießbar und die fünf Spitzenköche zeigen es mit ihren Kreationen“, so Daniel Gasser, Obmann des Südtiroler Bauernbundes.

Die Welt der Sensorik öffnete sich für die Besucher bei den geführten Verkostungen von Käse, Sirupen und Wein. Interessierte konnten sich von der Einzigartigkeit der Produkte überzeugen und lernten, was Qualität bedeutet. Das Ziel dieser Verkostungen war es, den Teilnehmern ein Gespür für hochwertig produzierte Lebensmittel zu geben und ihnen zu zeigen, wie die Blindverkostungen bei der Vergabe des Qualitätssiegels „Roter Hahn“ ablaufen.

Für die Bäuerinnen und Bauern bot das FarmFood Festival eine Chance, ihre Qualitätsprodukte zu präsentieren und verkosten zu lassen. „Den Unterschied zwischen einem industriellen und einem handwerklich direkt am Hof hergestellten Produkt können wir hier am Festival durch den persönlichen Austausch sehr gut zeigen, und das begeistert auch die Teilnehmer“, findet Claudia Eder vom Moarhof in Sand in Taufers.

Mit dem FarmFood Festival will der Südtiroler Bauernbund in Zusammenarbeit mit dem Merano WineFestival die Direktvermarktung in Südtirol fördern und das Bewusstsein für hochwertige lokale Lebensmittel schaffen. Zudem soll der Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten, der Gastronomie und dem Handel gestärkt werden.

Nach dem wiederholten Erfolg der Veranstaltung dürfen sich die Besucher auf eine neue Ausgabe des FarmFood Festivals im nächsten Jahr freuen.