100 Gramm Haschisch in der Hose: Spürhund schlägt an

Finanzpolizei in Bozen im Einsatz

Von: mk

Bozen – Die Bozner Finanzpolizei hat am Mittwoch einen Mann ohne feste Unterkunft verhaftet, der 100 Gramm Haschisch bei sich hatte. Die Menge war bereits verkaufsfertig auf mehrere Packungen aufgeteilt.

Der Mann aus Gambia verfügt über keine feste Unterkunft und wartet auf eine Aufenthaltsgenehmigung. Gleichzeitig ist er in Zusammenhang mit Drogen bereits vorbestraft und wurde in der Vergangenheit auch schon mehrfach festgenommen.

Die Ordnungshüter sind auf den Mann in der Trientner Straße an einer Bushaltestelle in Richtung Stadtzentrum aufmerksam geworden. Als er die Finanzpolizisten erblickte, wollte er sich zu Fuß entfernen.

Die Beamten schöpften Verdacht und entschlossen sich, eine tiefergehende Kontrolle durchzuführen. Der Mann wurde identifiziert. Gleichzeitig kam auch die Hundestaffel zum Einsatz

Spürhund Lora, ein deutscher Schäfer, schlug an und witterte das Haschisch in den Hosentaschen des Mannes.

Da dieser keinen Ausweg mehr sah, übergab er von sich aus den Ermittlern die Drogen. Der Mann wurde somit auf frischer Tat ertappt. Ihn erwartet nun ein Eilverfahren wegen Drogenhandels.

Gleichzeitig wurde auch die Quästur informiert. Dort soll entschieden werden, dass dem Mann die Aufenthaltsgenehmigung nicht gewährt wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.