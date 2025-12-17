18-Jähriger in Mödling mit Messer attackiert

Von: apa

In Mödling ist am Dienstagabend im Bahnhofsbereich ein 18-Jähriger von einem Unbekannten bei einer Rangelei mit einem Messer attackiert worden. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge flüchtete der Täter zu Fuß, eine Sofortfahndung verlief negativ. Das Opfer erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste im Landesklinikum Baden versorgt werden. Die Exekutive ersuchte in einer Aussendung um Hinweise.

Der Unbekannte hatte vom 18-Jährigen kurz nach 18.30 Uhr eine Zigarette gefordert. In der Folge wurde der junge Erwachsene beschimpft und bekam die zuvor übergebene und nun schon brennende Zigarette ins Gesicht geschleudert. Es entwickelte sich eine Rangelei, während dieser griff der Täter zu einem Kampfmesser mit einer Klingenlänge von zehn bis 15 Zentimetern und stach von hinten auf den 18-Jährigen ein.

Der Gesuchte wurde von der Polizei als etwa zwei Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Der Mann dürfte demnach ausländischer Herkunft sein und dunkle Haare sowie einen Kinnbart haben. Bekleidet war der Täter u.a. mit schwarzer Baseballkappe und gleichfarbiger Jacke und Hose sowie mit dunkelblauen Schuhen. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an die Polizeiinspektion Mödling (Tel.: 059133-3330) erbeten.