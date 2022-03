258 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 242 PCR-Tests untersucht und dabei acht Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 250 positive Antigentests.

Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Südtirol den zweiten Tag in Folge an – wenn auch nur leicht um zwölf Einheiten – und liegt nun bei 576.

Seit gestern sind zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. 68 Covid-Patienten benötigen derzeit Hilfe in den Krankenhäusern – einer davon auf der Intensivstation.

Bisher (07.03.) wurden insgesamt 847.969 Abstriche untersucht, die von 295.130 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (06.03.): 242

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 8

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 192.731

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 847.969

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 295.130 (+75)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.353.713

Durchgeführte Antigentests gestern: 2.243

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 250

Nasenflügeltests, Stand 06.03.: 1.453.507 Tests gesamt, 18.184 positive Ergebnisse, davon 2.567 bestätigt, 483 PCR-negativ, 15.134 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 06.03.2022 nach Altersgruppen:

0-9: 42 = 16%

10-19: 48 = 19%

20-29: 26 = 10%

30-39: 34 = 13%

40-49: 45 = 17%

50-59: 39 = 15%

60-69: 16 = 6%

70-79: 2 = 1%

80-89: 5 = 2%

90-99: 1 = 0%

100+: 0 = 0%

Gesamt: 258 = 100%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 67

Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 67 (Stand 28.02.)

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 7

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 1

Verstorbene: 1.416 (+2: 1F 80-89, 1F 90+)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4.738

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 287.799

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 292.537

Geheilte Personen insgesamt: 186.901 (+473)



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.