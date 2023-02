29-Jähriger nach Unfall in Saltaus schwer verletzt

Pkw stürzt in den Bach

Saltaus – In Saltaus hat sich am Samstag gegen 6.30 Uhr in der Früh ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein Pkw ist von der Fahrbahn abgekommen und in das Bachbett gestürzt. Ein 29-Jähriger aus St. Leonhard in Passeier wurde schwer verletzt.

Der Pkw war aus ungeklärten Gründen in den Eisenzaun gekracht und hat diesen durchbrochen. Der Wagen stürzte rund Meter in die Tiefe.

Der 29-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Das Weiße Kreuz von Passeier brachte den jungen Mann in das Krankenhaus nach Bozen.

Ceska DavidIm Einsatz standen auch der Notarzt, die Freiwilligen Feuerwehren von Saltaus, St. Martin und St. Leonhard sowie die Carabinieri.