34 Tote in der Türkei wegen gepanschtem Alkohol seit Neujahr

Von: APA/dpa

In der Türkei sind seit Neujahr 34 Menschen nach dem Konsum von gepanschtem Alkohol gestorben. Zahlreiche weitere hätten sich in der Metropole Istanbul daran vergiftet und seien auf der Intensivstation, teilte das Gouverneursamt mit. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, bei einer Razzia hätten die Behörden mehr als 30.000 Liter illegal produzierten Alkohol beschlagnahmt. Neun Verdächtige seien festgenommen worden.

Die Fälle von Vergiftungen hätten seit Anfang der Woche stark zugenommen, schrieb das Gouverneursamt. Illegal hergestellter Alkohol ist ein wiederkehrendes Problem in der Türkei. Die Preise für Alkohol sind wegen hoher Steuern relativ teuer. Viele Menschen stellen vor allem den beliebten Anisschnaps Raki selbst zu Hause her. Immer wieder wird illegal hergestellter Alkohol aber auch in Läden verkauft. In gepanschtem Alkohol wird Experten zufolge statt Ethanol oft Methanol verwendet, was zu Vergiftungen führt.