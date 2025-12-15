Aktuelle Seite: Home > Chronik > 37 Tote nach Überschwemmungen in Marokko
Menschen waten in der Hafenstadt Safi über einen überfluteten Platz

37 Tote nach Überschwemmungen in Marokko

Montag, 15. Dezember 2025 | 12:38 Uhr
Menschen waten in der Hafenstadt Safi über einen überfluteten Platz
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In Marokko sind nach schweren Regenfällen und Überschwemmungen mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. “Außerordentliche Gewitter” hätten sich am Sonntagabend in der Provinz Safi ereignet, die an der Atlantikküste südlich von Rabat liegt, berichtete die Staatsagentur MAP. Daraufhin sei es innerhalb von kurzer Zeit zu massiven Sturzfluten gekommen. 14 Menschen wurden verletzt. Retter holten Überlebende und Opfer aus den Wassermassen und suchten nach Vermissten.

Die Einsatzkräfte versuchen demnach, Bewohnern zu helfen und Gebiete zu sichern, berichtete MAP. Örtlichen Berichten zufolge wurden Dutzende Menschen zunächst im Krankenhaus versorgt, dann aber entlassen.

Fotos und Videos aus den betroffenen Gebieten zeigten ganze Häuserviertel unter Wasser. In der Altstadt von Safi waren zeitweilig Dutzende Häuser und Geschäfte überflutet. Auch einige Autos wurden von den Wassermassen davongetragen. Der Schulunterricht wurde für drei Tage ausgesetzt.

Seit sieben Jahren Dürre

Safi liegt etwa 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Rabat an der marokkanischen Atlantikküste. Für Dienstag hat der marokkanische Wetterdienst weitere heftige Regenfälle vorhergesagt.

In Marokko, das seit sieben Jahren unter einer schweren Dürre leidet, sind Unwetter und Überschwemmungen im Herbst und Winter nicht ungewöhnlich. Experten zufolge führt der Klimawandel aber dazu, dass die Niederschläge intensiver ausfallen als in der Vergangenheit, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Luftfeuchtigkeit aufnimmt und höhere Meerestemperaturen Stürme verstärken können.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
44
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Kommentare
35
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
28
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Weihnachtsmarkt bringt neuen Schwung in den Kapuzinerpark
Kommentare
22
Weihnachtsmarkt bringt neuen Schwung in den Kapuzinerpark
Central Parking befürchtet weiteren Anstieg der Parktarife in der Innenstadt
Kommentare
21
Central Parking befürchtet weiteren Anstieg der Parktarife in der Innenstadt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 