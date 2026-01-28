Aktuelle Seite: Home > Chronik > 400 Kilo Heroin in Container im Hamburger Hafen gefunden
Mittwoch, 28. Januar 2026 | 11:47 Uhr
APA/APA/AFP/FABIAN BIMMER
Von: APA/dpa

400 Kilogramm Heroin hat der Zoll bei der Kontrolle eines Containers im Hamburger Hafen entdeckt. Das Rauschgift sei in Papierrollen für die Druckindustrie versteckt gewesen, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit. Der Container aus Singapur sei bereits am 5. Dezember in einer Röntgenanlage kontrolliert worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen seien diese Informationen erst jetzt herausgegeben worden.

Es handle sich um eine der größten Einzelsicherstellungen von Heroin in Deutschland in den vergangenen Jahren, hieß es. Das Rauschgift war in 400 Einzelpakete verpackt. Die Drogenmenge hatte den Angaben zufolge einen Straßenverkaufswert von rund 32 Millionen Euro. Zum Vergleich: Laut Bundeskriminalamt in Wiesbaden wurden in Deutschland im gesamten Jahr 2024 rund 144 Kilogramm Heroin sichergestellt.

Durchsuchungen in mehreren Wohn- und Geschäftsräumen

Nach intensiven Ermittlungen durchsuchten Zollfahnder am 21. Jänner mehrere Wohn- und Geschäftsräume in Bremen, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck. Dabei seien elektronische Beweismittel sichergestellt worden, die nun ausgewertet würden, hieß es weiter. Die Ermittlungen erfolgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen. “Der bisherige Ermittlungserfolg ist ein bedeutender Schlag gegen die Organisierte Kriminalität und zeigt eindrucksvoll das erfolgreiche Wirken des deutschen Zolls im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalitätsbekämpfung auf”, sagte der Leiter des Zollkriminalamtes in Köln, Tino Igelmann.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

