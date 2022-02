5.000 Juden vor Deportation bewahrt

Gedenkfeier an Giovanni Palatucci in Quästur in Bozen

Bozen – In der Quästur in Bozen wurde heute im Rahmen einer kurzen Zeremonie an Giovanni Palatucci gedacht.

Plalatucci wurde 1909 in Montella geboren und starb am 10. Februar 1945 im Vernichtungslager Dachau – nur wenige Tage vor der Befreiung.

In seiner Funktion als Kommissar und Quästor in Fiume hat Palatucci zwischen 1939 und 1944 rund 5.000 Juden vor der Deportation in die nationalsozialistischen Vernichtungslager bewahrt.

An der Gedenkfeier, an deren Ende heute eine Gedenktafel am Eingang der Quästur in Bozen eingeweiht wurde, nahmen neben dem Quästor von Bozen, dem Regierungskommissär und Bozens Bürgermeister auch die Präsidentin der jüdischen Gemeinde in Meran teil.