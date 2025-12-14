Abschied von Luca Di Biasi: Liebe jenseits aller Vorurteile

Von: mk

Bozen – Seine Geschichte hat viele tief berührt. Nun ist Luca Di Biasi, der durch den Dokumentarfilm „Luca e Silvana“ bekannt wurde, im Alter von 60 Jahren verstorben. Der Film zeigte den langen und beschwerlichen Weg eines Bozner Pärchens mit Down-Syndrom zum Traualtar. Luca Di Biasi und seine Partnerin Silvana Saudino führten der Welt vor Augen, dass wahre Liebe stärker als jedes Vorurteil ist.

Regisseur Stefano Lisci hat auf Facebook bewegende Worte in Erinnerung an seinen Freund und Protagonisten veröffentlicht: Luca hätten seine „Freundlichkeit und Höflichkeit eines Mannes aus einer anderen Zeit“ ausgezeichnet.

„Ich bin stolz und dankbar, einen Teil deines Lebens erzählt zu haben, der auch zu einem Teil meines Lebens geworden ist“, schrieb Regisseur. „Ich trage diesen Blick von dir in mir, der mich gleichzeitig lächeln und weinen lässt.“

Der entwaffnend ehrliche Dokumentarfilm war vor fünf Jahren in die Kinos gekommen. Um das Andenken an Luca Di Biasi zu ehren, haben Stefano Lisci und „Cooperativa 19“ den Film, der die Herzen so vieler Menschen eroberte, auf der Plattform Vimeo veröffentlicht und ihn Zuschauern kostenlos zur Verfügung gestellt, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Damit bleibt nicht nur die Erinnerung an Luca als einen besonderen Menschen lebendig, sondern der Film ist nach wie vor ein inspirierendes Beispiel dafür, dass Liebe keine Grenzen kennt.