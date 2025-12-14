Aufzug am Bahnhof Bruneck erneut außer Betrieb

Von: luk

Bruneck – Am Bahnhof Bruneck ist der Aufzug zu Gleis 3 erneut ausgefallen. Nach Angaben einer Nutzerin schließen die Türen nicht mehr, wodurch der Lift derzeit nicht benutzbar ist. Besonders betroffen sind Familien mit Kinderwagen sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, für die der Zugang zu den Bahnsteigen erheblich erschwert wird.

Wie berichtet wird, war es für Reisende mit Kinderwagen nur unter großen Schwierigkeiten möglich, die Züge zu erreichen. In einzelnen Fällen mussten Kinderwagen samt Kind über die Treppen getragen werden. Auch Menschen mit Behinderungen seien auf fremde Hilfe angewiesen gewesen, um auf Gleis 3 zu gelangen.

Für Unverständnis sorgt der Umstand, dass der Aufzug erst vor ein bis zwei Wochen gewartet worden sein soll und nun bereits wieder außer Betrieb ist. Von einer verlässlichen Barrierefreiheit könne unter diesen Bedingungen keine Rede sein, heißt es.

Der Aufzugsausfall in Bruneck steht laut der Nutzerin zudem nicht allein: Auch an anderen Bahnhöfen im Pustertal, etwa in Percha, sind Aufzüge seit längerer Zeit nicht funktionsfähig. Dies erschwere die Nutzung des öffentlichen Verkehrs für betroffene Fahrgäste regelmäßig oder mache sie teilweise unmöglich.

Bereits vor rund zwei Wochen seien die Gemeindeverwaltung von Bruneck sowie der für Infrastrukturen und Mobilität zuständige Referent über die Situation informiert worden. Eine nachhaltige Lösung stehe jedoch weiterhin aus, so die Nutzerin.

Wiederholte Ausfälle von Aufzügen stellen für Familien und Menschen mit Behinderungen eine erhebliche Einschränkung dar. Gefordert werden eine verlässliche Wartung sowie langfristige Maßnahmen, um die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen dauerhaft sicherzustellen.