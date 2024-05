Achtjähriges Kind im Ahrntal von Pkw erfasst – Lebensgefahr

St. Johann – Heute Nachmittag hat sich gegen 14.00 Uhr in St. Johann im Ahrntal ein Verkehrsunfall ereignet. In der Nähe der “Arzbach-Brücke” wurde ein achtjähriges Kind von einem Pkw erfasst.

Das Kind wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr St. Johann und den Sanitätern des Weißen Kreuzes Ahrntal erstversorgt werden. Anschließend flog der Notarzthubschrauber Pelikan 2 das Kind ins Krankenhaus nach Bozen. Offenbar besteht Lebensgefahr.

Ursprünglich hatte es geheißten, das Kind sei in das nahegelegen Bachbett der Ahr gestürzt. Dies stellte sich glücklicherweise als falsch heraus. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren von Luttach, Steinhaus, Weissenbach und Sand in Taufers sowie die Wasserrettung von Bruneck konnten deshalb wieder in die Gerätehallen einrücken.

Im Einsatz stand auch die Straßepolizei. Die Feuerwehr ist um 15.30 Uhr wieder eingerückt.