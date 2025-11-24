Aggro-Trinker stoppt Autos in Brixen

Von: Ivd

Brixen – Auf der Schnellstraße SS12 bei Vahrn ist es am Mittwochvormittag zu einem heiklen Einsatz der Carabinieri gekommen. Gegen 9.00 Uhr waren mehrere Meldungen eingegangen, dass ein Mann auf die Fahrbahn springe und vorbeifahrende Autos anhalte. Die Beamten trafen den Mann – einen 41-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz – schließlich am Straßenrand an.

Der Mann stand laut Angaben der Einsatzkräfte deutlich unter Alkoholeinfluss und verhielt sich aggressiv. Bei der Annäherung der Streife kam es zu einer Auseinandersetzung: Der Betroffene beleidigte die Beamten und leistete Widerstand, bevor er schließlich gesichert und von der Fahrbahn entfernt werden konnte.

Bei der Durchsuchung wurde eine Schere sowie ein iPhone gefunden, dessen Herkunft unklar ist. Der Mann wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Hehlerei, Trunkenheit und dem Mitführen eines gefährlichen Gegenstandes angezeigt.

Die Carabinieri bitten die mögliche Eigentümerin des Smartphones – mutmaßlich auf den Namen „Jana“ registriert – sich bei den Carabinieri in Brixen zu melden und Besitznachweise vorzulegen.