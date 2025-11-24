Aktuelle Seite: Home > Chronik > Aggro-Trinker stoppt Autos in Brixen
Auto mit Blaulicht beendet den Spaß

Aggro-Trinker stoppt Autos in Brixen

Montag, 24. November 2025 | 12:02 Uhr
Carabinieri
Carabinieri
Schriftgröße

Von: Ivd

Brixen – Auf der Schnellstraße SS12 bei Vahrn ist es am Mittwochvormittag zu einem heiklen Einsatz der Carabinieri gekommen. Gegen 9.00 Uhr waren mehrere Meldungen eingegangen, dass ein Mann auf die Fahrbahn springe und vorbeifahrende Autos anhalte. Die Beamten trafen den Mann – einen 41-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz – schließlich am Straßenrand an.

Der Mann stand laut Angaben der Einsatzkräfte deutlich unter Alkoholeinfluss und verhielt sich aggressiv. Bei der Annäherung der Streife kam es zu einer Auseinandersetzung: Der Betroffene beleidigte die Beamten und leistete Widerstand, bevor er schließlich gesichert und von der Fahrbahn entfernt werden konnte.

Bei der Durchsuchung wurde eine Schere sowie ein iPhone gefunden, dessen Herkunft unklar ist. Der Mann wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Hehlerei, Trunkenheit und dem Mitführen eines gefährlichen Gegenstandes angezeigt.

Die Carabinieri bitten die mögliche Eigentümerin des Smartphones – mutmaßlich auf den Namen „Jana“ registriert – sich bei den Carabinieri in Brixen zu melden und Besitznachweise vorzulegen.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
69
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
61
Venedig verbannt Greta Thunberg
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
34
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
Kommentare
30
Diebe stehlen Rettungsgeräte aus Feuerwehrhallen
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
22
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 