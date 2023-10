Ahrntal: Weiterhin keine Spur vom vermissten Bergsteiger [51]

Bozen – Die Suchaktion nach dem vermissten Bergsteiger (51) im Ahrntal ist auch am heutigen Dienstag ohne Erfolg geblieben.

Heute wurden mehrere Suchflügen mit den Hubschraubern des Aiut Alpin und der Finanzwache im Gebiet zwischen Schwarzenstein und Wollbachspitze unternommen.

Auch eine terrestrische Suche, mit Ausweitung des gestrigen, primären Suchgebietes wurde durchgeführt, schildert die Bergrettung Ahrntal. Dabei seien alle in Frage kommenden Grate und Hochflächen abgesucht worden. Auch Gletscherfelder im Suchbereich wurden durchkämmt.

50 Bergretter des Bergrettungsdienstes und der Finanzwache sowie mehrere Suchhundetrupps waren im Einsatz. Tiefer gelegene Gebiete wurden von 30 Feuerwehrleuten des Ahrntals durchkämmt.

“Vor Einbruch der Dunkelheit wurde noch ein Höhenweg zwischen Schwarzenstein und Chemnitzerhütte mit einem Hubschrauber der Finanzwache abgeklärt. Am Abend wurde von der gemeinsamen Einsatzleitung entschieden, die Suche bis zum Eintreffen konsistenter Hinweise zu unterbrechen”, heißt es vonseiten der Bergrettung.

Der Vermisste wurde zuletzt am Freitag in der Früh in der Nähe der Bizat Hütte über St. Johann im Ahrntal gesehen.