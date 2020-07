„Aktion scharf“ auf Südtirols Pässen

Bozen – Die Straßenpolizei hat auf Südtirols Pässen gezielt Kontrollen von Motorradfahrern durchgeführt. Zahlreiche Regelverstöße wurden dabei festgestellt.

Die Kontrollen konzentrierten sich am Wochenende vor allem am Ritten und im Sarntal, im Eggental und am Lavazèjoch (im Bild), in Gröden sowie in Corvara und in Armentarola in St. Kassian.

135 Motorradfahrer wurden überprüft. In 30 Fällen musste Verstöße gegen den Straßenverkehrskodex geahndet werden. Unter anderem ging es um überhöhte Geschwindigkeit, um Nichtbeachtung der Verkehrsbeschilderung, um riskante Überholmanöver, um unerlaubtes Auffrisieren von Fahrzeugen sowie um Unregelmäßigkeiten bei den Papieren.

Auch in der vergangenen Woche waren bereits Kontrollen durchgeführt worden. Im Sommer zieht es vor allem viele Biker aus dem Ausland auf Südtirols Pässe.

In vier Fällen hat die Straßenpolizei Helme beschlagnahmt, die nicht homologiert waren und somit den Sicherheitsvorschriften entsprachen. Eine der Helme bestand gänzlich aus Metall und war im Prinzip eine Kopie von Militärhelmen zu Kriegszeiten in der Vergangenheit.