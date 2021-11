Aktion “Südtirol radelt. Winterradle auch Du!” startet am 1. Dezember

Bozen – Südtirol zieht sich warm an und radelt auch im Winter. Am 1. Dezember startet die Aktion “Südtirol radelt. Winterradle auch Du!”. Belohnt wird, wer sich auch bei kaltem Wetter aufs Rad schwingt.

“Winterradle auch Du!” ist eine Sonderausgabe der mittlerweile bekannten Aktion “Südtirol radelt” und läuft vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. Jänner 2022. “Es gibt auch im Winter – solange es die Wetter- und Straßenverhältnisse zulassen – eigentlich keine Ausrede, nicht auf das Fahrrad zu steigen”, ist Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider überzeugt. Die Aktion “Winterradle auch Du!” sei auf jeden Fall ein zusätzlicher Ansporn, sich warm anzuziehen und im Alltag oder in der Freizeit mit dem Fahrrad fortzubewegen.

Wer bereits zur Aktion “Südtirol radelt” angemeldet ist, kann alle im Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 31. Jänner 2022 geradelten Kilometer auf der Webseite www.suedtirolradelt.bz.it eintragen. Alle anderen können ihre Anmeldung jederzeit online nachholen. Unter allen Teilnehmenden, die während der beiden Wintermonate mindestens 20 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen, werden außerdem Preise verlost.

“Südtirol radelt” ist eine Initiative von Green Mobility in der Inhouse-Gesellschaft des Landes Südtiroler Transportstrukturen AG STA.

Informationen und Anmeldung:

www.suedtirolradelt.bz.it