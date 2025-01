Albtraum für Autobesitzer in Bozen

Von: luk

Bozen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei zu einem Vorfall in der Kolpingstraße in Bozen gerufen, bei dem ein 20-jähriger Mann aus Marokko nach einem Einbruch in ein Auto und einem tätlichen Angriff auf den Fahrzeugbesitzer festgenommen wurde.

Gegen 3.30 Uhr bemerkte der Besitzer des Fahrzeugs, gemeinsam mit seiner Freundin und einem Freund, dass das Fenster seines Autos eingeschlagen wurde. Als sie nach dem Rechten sahen, fanden sie im Inneren des Fahrzeugs einen maskierten Mann vor, der sich an ihren persönlichen Gegenständen zu schaffen machte. Während die beiden Männer versuchten, den Dieb zu stellen, rief die Freundin die Polizei zu Hilfe. Im Zuge eines Handgemenges erlitt der Fahrzeugbesitzer Verletzungen am Arm. Der Täter reagiert äußerst aggressiv.

Die alarmierte Polizei konnte den 20-jährigen Autoknacker noch am Tatort festnehmen. Der Marokkaner hält sich laut Polizeiangaben illegal in Italien auf und war bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte auffällig geworden. Er war erst kürzlich aus Verona nach Bozen gekommen, offenbar mit der Absicht, von den lokalen Kälte-Not-Zentren zu profitieren.

Bei einer Durchsuchung fanden die Exekutivbeamten diverse gestohlene Gegenstände, darunter Bargeld in Münzen, ein Ladegerät und weitere Wertgegenstände aus dem aufgebrochenen Auto. Die Polizei stellte die Beute sicher und leitete Ermittlungen ein, um die Herkunft weiterer mutmaßlich gestohlener Objekte zu klären. Der Geschädigte erhielt seine persönlichen Gegenstände zurück.

Der Täter wurde wegen Raubes und Hehlerei verhaftet und in das Gefängnis von Bozen überstellt. Der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, ordnete angesichts der Schwere der Tat umgehend die Ausweisung des Mannes an. Nach seiner Entlassung aus der Haft soll er in ein Abschiebezentrum überstellt und anschließend aus Italien ausgewiesen werden.