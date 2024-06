Albtraum stolzer Autobesitzer wandelt durch Bozen

Von: luk

Bozen – Die Serie von an geparkten Autos verübter Sachbeschädigung in der Südtiroler Landeshauptstadt reißt nicht ab. Nach dem jüngsten Vorfall in der vergangenen Woche, bei dem Dutzende Autoscheiben an verschiedenen Orten der Stadt – auch in Gries – eingeschlagen wurden, tauchen nun laut der Zeitung Alto Adige weitere ähnliche Fälle auf.

Eine Bürgerin berichtete, dass ihr in der Runkelsteinstraße geparkter Wagen ebenfalls beschädigt wurde. Die kleine unbewegliche Seitenscheibe wurde zerschlagen. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am selben Abend, nur wenige Meter entfernt, in der Straße Zum Talfergries.

Die Polizei ermittelt weiterhin und bittet die Bevölkerung um Hinweise, um die Verantwortlichen für diesen ärgerlichen Vandalismus zur Rechenschaft ziehen zu können.